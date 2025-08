Mercedes-coureur George Russell vindt dat de geruchten rond Max Verstappen vooral door de media gevoed zijn. De Nederlander verlengde donderdag zijn contract bij Red Bull Racing en bracht daarmee een einde aan alle geruchten over een vertrek. Volgens Russell waren die geruchten nooit echt gegrond.

Aankomend weekend vindt de GP in Hongarije plaats en voor die race was er groot nieuws vanuit Red Bull. Verstappen maakte een eind aan alle geruchten en bevestigde openlijk dat hij de komende jaren gewoon bij zijn huidige team blijft. Eerder werd hij nog gelinkt aan een mogelijke overstap naar Mercedes, maar de huidige coureur Russell heeft daar nooit veel van geloofd.

'Ik ben nooit bang geweest'

Voor Russell is het nooit een angst geweest dat hij zijn plek bij Mercedes zou verliezen aan bijvoorbeeld Verstappen. "Er was geen haast om het contract van Kimi Antonelli of mijzelf te verlengen, want er bestaat nog steeds een overeenkomst voor de lange termijn. Ik ben daarom nooit bang geweest om mijn stoeltje te verliezen. Dat is dit jaar geen enkele keer ter sprake gekomen."

Russell wijst ook naar de media, die volgens hem de geruchten hebben aangewakkerd en groter hebben gemaakt dan ze zijn. "Jullie maken er natuurlijk graag een groot verhaal van. Maar het is al een hele tijd geleden, misschien zelfs al een jaar terug, dat ik angstiger was en graag iets geregeld of bevestigd wilde hebben voor 2026. Ik presteer beter dan ooit en heb het gevoel dat ik nu veel meer kan laten zien."

Russell versus Verstappen

Russell en Verstappen doen op de ranglijst van het wereldkampioenschap niet voor elkaar onder. De Nederlander staat op dit moment vierde met twaalf punten. De voorsprong op de nummer vijf Russell is daarmee twee punten. In Hongarije zou Russell over Verstappen heen kunnen gaan, maar de Nederlander is doorgaans sterk op het Europese circuit. In 2022 en 2023 won Verstappen de race op het Hongaarse circuit, maar in 2024 moest hij de zege aan de huidige leider in het klassement Oscar Piastri laten.