De geruchten dat Aston Martin-coureurs Fernando Alonso en Lance Stroll zondag de Grand Prix van Australië niet uit gaan rijden, lijken werkelijkheid te worden. Teambaas Adrian Newey heeft vlak voor de eerste race van het seizoen een schokkende onthulling gedaan over hoe slecht het team ervoor staat. Alonso en Stroll blijken zelfs fysieke schade op te kunnen lopen als ze te lang in de auto zitten.

De afgelopen maanden gingen er veel verhalen over de problemen die het team zou hebben met de motoren. Aston Martin reed vijf jaar lang met een Mercedes-krachtbron, maar dit jaar is Honda de leverancier. Dat merk leverde de motoren bij Red Bull in de jaren dat Max Verstappen vier keer wereldkampioen werd, maar deze keer blijken ze de zaakjes een stuk minder goed voor elkaar te hebben.

Teambaas Newey heeft donderdag bij een persmoment de geruchten bevestigd dat er grote problemen optreden door de trillingen van de motor. "Die trillingen veroorzaken een aantal betrouwbaarheidsproblemen, zoals losgeraakte spiegels, dat soort dingen, waar we aan moeten werken", vertelde de Engelsman.

Alonso en Stroll 'riskeren zenuwschade'

Daar houdt het nog niet op, want Alonso en Stroll lopen een groot risico op blijvende schade aan hun lichaam door überhaupt in de auto te zitten: "Het veel grotere probleem is dat de trillingen uiteindelijk worden doorgegeven aan de vingers van de coureur. Fernando denkt dat hij niet meer dan 25 ronden achter elkaar kan rijden voordat hij het risico loopt op blijvende zenuwschade aan zijn handen. Lance is van mening dat hij niet meer dan 15 ronden kan rijden voordat hij die grens bereikt."

Het ziet er dan ook naar uit dat de twee Aston Martins er niet in zullen slagen om de 58 ronden tellende race van zondag uit te rijden: "We zullen ons sterk moeten beperken in het aantal ronden dat we in de race kunnen rijden totdat we de bron van de trillingen hebben gevonden en deze bij de bron kunnen verhelpen."

Meesterbrein achter titels Verstappen

Newey zal dus flink aan de bak moeten de komende tijd om met zijn team tot een oplossing voor de problemen te komen. Daarbij lijkt hij de ideale man, want hij ontwierp de afgelopen tientallen jaren de auto's bij onder meer Williams, McLaren en Red Bull. In totaal was hij als betrokken bij veertien wereldkampioenschappen bij de coureurs en twaalf bij de constructeurs. Verstappen reed in zijn kampioensjaren ook in een door Newey ontworpen auto.

De Engelsman was één van de vele grote namen die besloot om Red Bull in de afgelopen jaren te verlaten. Hij werkt sinds vorig jaar voor Aston Martin en werd in november 2025 benoemd tot teambaas. Het is voor het eerst dat hij die functie heeft bij een Formule 1-team.

GP Australië

Het raceweekend in Australië begint vrijdag met twee vrije trainingen. Op zaterdag is de derde vrije training en ook de kwalificatie voor de race van zondag. De komende dagen zal dus duidelijk gaan worden welk team de zaakjes het beste voor elkaar heeft. De Nederlandse fans zullen weinig kunnen slapen dit weekend, want er wordt al heel erg vroeg gereden.