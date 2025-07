Max Verstappen denkt dat de Formule 1-carrière van Sergio Pérez verre van voorbij is. De viervoudig wereldkampioen ziet de ideale renstal voor zijn voormalig teamgenoot bij Red Bull.

Verstappen gelooft dat zijn voormalige teamgenoot Pérez een geschikte kandidaat is voor het Cadillac-team, dat in 2026 debuteert in de Formule 1.

Zoals bekend zit Pérez in het seizoen 2025 zonder Formule 1-stoeltje, nadat hij eind vorig jaar door Red Bull aan de kant werd gezet. Al voor die tijd werd de Mexicaan in verband gebracht met een overstap naar het toekomstige Cadillac-team, en volgens Verstappen is hij daar een geschikte kandidaat voor.

'Heel sterk'

"Ik denk van wel", antwoordde Verstappen op de vraag of hij Pérez een goede optie voor Cadillac vindt. "Ik denk dat Checo altijd heel sterk is geweest. Hij had een paar lastige momenten bij ons, maar aan de andere kant lijkt dat vaak te gebeuren bij ons team."

Daarmee doelt de Nederlander op de besturing van de Red Bull. Alleen Verstappen weet de auto optimaal te benutten. Pérez' opvolgers Liam Lawson en Yuki Tsunoda wisten ook niet te imponeren in de Red Bull, terwijl Verstappen nog wel regelmatig op het podium komt.

"Ik heb altijd een goede band met Checo gehad", gaat de nummer drie in de WK-stand verder. "Zolang hij gemotiveerd is om te racen, denk ik dat Cadillac een goede keuze voor hem zou zijn, ook al is het een compleet nieuw team. Checo scoorde altijd punten toen hij voor Force India, Racing Point, of hoe dat team ook heette, reed."

Wisselt Verstappen van team?

Het is nog maar de vraag of Verstappen na dit seizoen voor Red Bull rijdt. Hij wordt steeds vaker in verband gebracht met een overstap naar Mercedes. De Limburger is onlangs al naar Sardinië gevlogen voor een gesprek met teambaas Toto Wolff.

Het Formule 1-seizoen gaat op zondag 27 juli verder met de Grand Prix van België. Een dag eerder staat de sprintrace al op het programma op het circuit van Spa-Francorchamps.