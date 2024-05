Max Verstappen evenaart Ayrton Senna in zinderende kwalificatie op Imola

Max Verstappen heeft pole position gepakt voor de Grand Prix van Emilia-Romagna. In een zindere kwalificatie was hij de McLarens en de Ferrari's op Imola net te snel af. De Nederlander pakte zijn achtste pole position op rij en evenaart daarmee het record van Ayrton Senna. Teamgenoot Sergio Pérez stelde zwaar teleur met de elfde tijd.

Verstappen had in de eerste zes grands prix van het jaar pole position gepakt en startte ook bij de laatste race van vorig jaar vanaf de voorste positie. De pole in Imola is zijn achtste op rij en daarmee evenaart hij Ayrton Senna, die van 1988 tot 1989 ook zo'n reeks neerzette. Dat deed hij uitgerekend op het circuit waar de Braziliaan dertig jaar geleden verongelukte.

Zinderende kwalificatie

De marges waren tijdens de eerste twee sessies al minimaal, maar toch kwam Verstappen in beide delen van de kwalificaties tot de snelste tijd. Ondanks het feit dat hij het tijdens de vrije trainingen erg moelijk had. Ferrari en McLaren zaten hem echter op de hielen en hoopten hem toch te vloeren in de strijd om pole position.

Verstappen begon Q3 echter met de snelste tijd van de dag. Norris, die de vorige grand prix in Miami won, zat binnen een tiende van de tijd van de Nederlander en Leclerc liet iets meer liggen. Alles lag nog open voor de laatste run, maar Verstappen verbeterde vervolgens nog even zijn eigen rondetijd. Piastri zette nog de tweede tijd neer voor teamgenoot Norris. De Ferrari's van Leclerc en Sainz beginnen zondag vanaf de vierde en vijfde plaats.

Pérez stelt teleur na eerdere crash

Waar het een duel tussen Red Bull, Ferrari en McLaren leek te gaan worden om pole position, haakte Pérez echter al in de tweede kwalificatiesessie af. De Mexicaan was eerder op de dag gecrasht tijdens de laatste vrije training, maar veel schade hield hij daar niet aan over. Toch was hij uiteindelijk vijftien duizendsten van een seconde te langzaam om naar Q3 door te mogen. Hij liet Verstappen uiteindelijk dus alleen de strijd aangaan met McLaren en Ferrari. Dat was echter geen enkel probleem.

Gecrashte Alonso strandt in Q1

Fernando Alonso was eerder op de dag gecrasht tijdens de derde vrije training. Hij kwam met de achterkant van zijn Aston Martin in de muur en dus moest zijn team nog flink aan de bak om de auto op tijd klaar te maken voor de kwalificatie.

Het team gaf aan dat het 'very close' zou gaan worden, maar de Spanjaard kon gewoon meedoen. Alonso kreeg het echter niet voor elkaar om een echt snelle tijd neer te zetten en maakte vervolgens ook nog een potje van zijn laatste ronde. De Spanjaard eindigde daardoor als laatste.