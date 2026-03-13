Formule 1-coureur Max Verstappen is na de sprintkwalificatie voor de GP van China niet tevreden over zijn Red Bull. Hij liet zijn frustratie duidelijk merken, maar hield de schade enigszins beperkt.

Red Bull-coureurs Verstappen en Hadjar haalden maar net SQ3 met de negende en tiende tijd in SQ2. De Nederlander was enorm gefrustreerd omdat hij geen snellere ronde kon rijden en kwam zelfs nog even in het grind terecht bij de laatste bocht van zijn laatste ronde. Er werd vervolgens wel wat aangepast aan de auto, maar dat leidde niet tot veel verbetering. Hij moet genoegen nemen met de achtste plek. Hadjar werd tiende.

Verstappen klaagde in SQ1 al over zijn wagen. Hij had geen grip en geen snelheid, liet hij weten over de boardradio. "Kunnen jullie alsjeblieft de driveability dubbelchecken, want het is echt verschrikkelijk”, zei hij geïrriteerd.

Mercedes

Mercedes stak weer met kop en schouders boven de concurrentie uit. George Russell en Kimi Antonelli starten de sprintrace op plek één en twee. Daarachter staat McLaren-coureur Lando Norris. Verstappen was liefst 1,7 seconden langzamer dan Russell.

"De auto voelt fantastisch aan", zei Russell na afloop. "Na Melbourne wisten we al dat we een heel goede auto hadden. De motor presteert echt goed. En vandaag was het een waar genot om ermee te rijden, dus ik ben blij."

VT1

Verstappen klokte in de vrije training in Shanghai de achtste tijd. De viervoudig wereldkampioen kwam op het tot 1:34,541. Daarmee was hij 1,8 seconde langzamer dan George Russell, die met 1:32,741 het snelste was.

Sprintrace

De sprintrace wordt zaterdag om 8.00 uur (Nederlandse tijd) verreden. Later die dag volgt de kwalificatie voor de Grand Prix. De race start zondag om ook om 8.00 uur.