Max Verstappen heeft ook in China geen overtuigende eerste vrije training gereden. De Nederlander klokte in Shanghai de achtste tijd.

De Nederlandse viervoudig wereldkampioen van Red Bull kwam op het Shanghai International Circuit tot 1:34,541. Daarmee was hij 1,8 seconde langzamer dan George Russell, die met 1:32,741 het snelste was. Daarmee onderstreept de Britse coureur van Mercedes nog maar eens zijn uitstekende vorm. Tijdens de opening van het seizoen in Australië pakte Russell ook al zijn eerste overwinning.

Verstappen in Australië

Verstappen eindigde afgelopen zondag in de Grote Prijs van Australië als zesde na een inhaalrace. De Red Bull-coureur was een dag eerder gecrasht in de kwalificatie en moest in de achterhoede starten. De zege in Melbourne ging naar George Russell in de Mercedes.

De Nederlander mopperde na de race in Australië over de nieuwe auto's dit seizoen. De Formule 1 is overgestapt op een nieuwe motor die voor de helft elektrisch en voor de andere helft met een verbrandingsmotor wordt aangedreven. Daardoor moeten coureurs soms gas terugnemen om de accu op te laden.

Later op vrijdag (08.30 uur) volgt nog de kwalificatie voor de sprintrace van zaterdag. Na de sprintrace rijden de coureurs zaterdag de kwalificatie voor de race van zondag.

GP in China 2025

Tijdens de vorige race in China kwam Verstappen nipt te kort voor het podium. Tijdens de kwalificatie eindigde de Nederlander als vierde en die plek behield hij ook in de eindklassering van de GP. Het podium was voor Russel, Lando Norris en de uiteindelijke winnaar Oscar Piastri. Lewis Hamilton won op zaterdag nog de sprintrace.

De GP in China betekende ook de laatste race voor Liam Lawson als teamgenoot van Max Verstappen. Na twee tegenvallende prestaties werd hij teruggezet naar het Racing Bulls-team en werd Yuki Tsunoda de nieuwe teamgenoot van de Nederlander. De Japanner hield het een heel seizoen vol, maar werd aan het begin van deze jaargang vervangen door Isack Hadjar. Lawson rijdt nog altijd voor Racing Bulls in de Formule 1.