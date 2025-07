Max Verstappen begint bij de Grand Prix van België zondag vanaf de vierde plek. Vier collega's van hem moeten door aanpassingen aan hun auto vanuit de pitstraat starten, maar hoewel er ook aan de Red Bull van de Nederlandse coureur is gesleuteld, ontsnapt de regerend wereldkampioen aan een straf.

Verstappen is vooralsnog bezig aan een sterk weekend op het circuit van Spa-Francorchamps, want hij won zaterdag de sprintrace. In de kwalificatie voor de hoofdrace maakte hij echter een foutje waardoor hij zondag vanaf de vierde plek moet starten. Lando Norris begint vanaf pole position en achter hem staan teamgenoot Oscar Piastri en Charles Leclerc van Ferrari.

Bij Red Bull hebben ze na de kwalificatie besloten om een aantal motoronderdelen in de auto van Verstappen te verwisselen. Normaal gesproken levert het vervangen daarvan een gridstraf op voor de coureur, maar dat is deze keer niet het geval. De 'nieuwe' onderdelen zijn namelijk eerder dit seizoen al gebruikt door Verstappen en daarom is het toegestaan om die opnieuw in de auto te zetten.

New document: Doc 61 - Parts and Parameters been replaced and or changed during Parc Fermé

Published on 27.07.25 13:55 CEThttps://t.co/oTgJdAYhS6#F1 #Formula1 #FIA #BelgianGP 🇧🇪 pic.twitter.com/ELzXXFrKXd — FIA F1 Documents Bot (@fiadocsbot) July 27, 2025

Collega's hebben minder geluk

Verstappen komt dus goed weg, maar dat geldt niet voor een aantal collega's van hem. Bij Carlos Sainz, Lewis Hamilton, Kimi Antonelli en Fernando Alonso zijn er een aantal nieuwe onderdelen geplaatst en daardoor moeten zij zondag vanuit de pitstraat starten.

Daardoor mogen ze de afstelling van hun auto ook aanpassen en dat kan een voordeel zijn doordat het tijdens de race nat is en dat tijdens de kwalificatie niet het geval was. Zij hebben dus de kans om hun auto zo af te stellen dat ze beter met de natte baan om kunnen gaan. De andere coureurs mogen dat volgens de regel niet doen.

Regen

De wedstrijd in België belooft door de wisselende weersomstandigheden een spektakel te worden. Voordat de Formule 1-coureurs aan hun race konden beginnen, was er al het nodig gebeurd in het voorprogramma. Daar waren er door de natte baan al meerdere crashes en rode vlaggen te zien.