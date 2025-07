De start van de Grand Prix van België werd zondag door de regen uitgesteld. De coureurs werden wel naar buiten gestuurd voor de opwarmronde, maar toen ze daar nog mee bezig waren, besloot de wedstrijdleiding om met de rode vlag te zwaaien. Max Verstappen was het daar totaal niet mee eens.

De organisatie besloot al een aanpassing te doen voor de opwarmronde, want die moest achter de safety car gereden worden. Terwijl de coureurs hun eerste meters over het natte circuit van Spa-Francorchamps reden, kwam er al een bericht dat de startprocedure werd uitgesteld. Het gebeurt nog weleens dat de coureurs dan rondjes blijven rijden achter de safety car, maar deze keer werd er besloten om ook direct de rode vlag te zwaaien. Verstappen en zijn collega's moesten daardoor direct weer de pitstraat is.

Verstappen niet blij

Daar was de Nederlandse Red Bull-coureur het duidelijk niet mee eens. "Dat is een beetje gek. Als je gewoon start... relax, jezus. Ze zijn veel te voorzichtig. Er komt regen aan, als dat valt dan moeten we weer drie uur wachten. Het is alleen maar heel dom", reageerde hij in gesprek met engineer Simon Rennie, die dit weekend Gianpiero Lambiase vervangt. Verstappen had liever gezien dat ze op de baan waren gebleven zodat ze met alle auto's ook het water van het circuit af zouden rijden.

De wedstrijdleiding trok zich echter niets aan van de woorden van Verstappen en stuurde alle auto's naar binnen vanwege het slechte zicht voor de coureurs door de regen. Dat was iets wat Verstappen tijdens de opwarmronde overigens ook opmerkte. "Er is veel spray door de regen van bocht één tot en met bocht vijf", liet hij weten toen hem door zijn team gevraagd werd hoe de omstandigheden waren.

Regen zorgt voor problemen in België

De regen zorgt al de hele zondag voor problemen op het asfalt in België. Eerder op de dag werden er ook al races in de Formule 2 en Formule 3 gereden en die lagen meerdere keren stil. Niet alleen door het slechte zicht voor de coureurs, maar ook doordat een aantal rijders niet met de natte omstandigheden om konden gaan met meerdere crashes tot gevolg.