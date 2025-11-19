Max Verstappen maakt zich op voor de laatste drie races van het Formule 1-seizoen, te beginnen met de Grand Prix van Las Vegas. De Nederlandse topcoureur strijdt nog altijd mee om de wereldtitel en reist met een goed gevoel af naar de bekende stad in de Verenigde Staten.

Verstappen blikt op zijn eigen site eerst terug op de race in Brazilië. De viervoudig wereldkampioen startte vanuit de pitstraat en wist door een uitstekende inhaalrace nog derde te worden. "Brazilië was een bijzondere race voor ons. Ik had niet gedacht dat een podium mogelijk zou zijn, maar het was echt een ongelooflijke ommekeer van het team en laat zien dat we nooit opgeven."

De Red Bull-coureur gaat met een ruime achterstand in het wereldkampioenschap de laatste drie raceweekenden in. Maar die achterstand op WK-leider Lando Norris haalt ook de druk weg. "Nu we aan de laatste triple header beginnen, zijn dit de laatste loodjes van het seizoen. We gaan proberen zo goed mogelijk te presteren en te blijven pushen, want we hebben niets te verliezen."

'Mooie herinneringen'

Verstappen won in 2023 de eerste race in Las Vegas en vorig jaar vierde hij daar zijn vierde wereldkampioenschap op rij. "We hebben mooie herinneringen aan deze baan, want we wonnen hier vorig jaar het kampioenschap in Vegas. Dus hopelijk kunnen we zondag opnieuw een sterk resultaat neerzetten."

Om zo'n goed resultaat neer te kunnen zetten, is volgens Verstappen één zaak cruciaal. "Vegas is een snel circuit, met weinig downforce en de temperaturen lijken deze week vrij laag te zijn, dus we zullen onze banden goed moeten managen."

Wekker moet zeer vroeg

De Formule 1-liefhebbers hebben een vroegertje aan de Grand Prix van Las Vegas. Zo beginnen de kwalificatie (zaterdag) en de race op zondag om 5 uur 's ochtends Nederlandse tijd. De echte die-hards die ook de eerste en derde vrije training willen zien, moeten al om 1.30 uur de televisie aanzetten.

Verstappen staat momenteel 49 punten achter op Norris in het wereldkampioenschap. Idealiter moet de Britse coureur van McLaren uitvallen om de Nederlander in de laatste twee races nog een serieuze kans te geven op de wereldtitel.