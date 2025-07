Max Verstappen heeft zaterdag de sprintrace van de Belgian Grand Prix gewonnen. De Nederlander in de Red Bull pakte snel na de start de leiding en gaf deze, ondanks enkele remproblemen, niet meer af.

De start van zowel Verstappen als Piastri was erg goed. Vooral de Nederlander was snel weg. Hij ging gelijk langs zijn Australische concurrent en pakte zo de leiding in de sprint race.

Die voorsprong gaf hij niet meer af. Piastri vond het wel welletjes met zijn grote concurrent en teamgenoot Lando Norris achter zich op de derde plek. De Australiër kwam wel steeds dichterbij Verstappen, maar de Nederlander liet hem er niet langs. Ook Norris kwam nog opzetten, maar zelfs met enkele remproblemen, waar Verstappen over klaagde over de radio richting zijn team, was de Red Bull-coureur de snelste.

Punten

Door de winst pakt Verstappen acht punten in de strijd om de wereldtitel. Het gat met de twee McLarens blijft onverminderd groot. Norris heeft 59 punten meer dan de Nederlander, terwijl Piastri daar nog eens negen punten boven staat.

Lekkage

Nog voordat de sprintrace begon, was de eerste uitvaller al een feit. Pierre Gasly zou eigenlijk als achtste beginnen in België, maar Alpine communiceerde dat de Fransman wegens een lekkage in de auto niet zou gaan starten.

Toen de overige negentien wagens in de opwarmronde zaten, veranderde de zaak ineens. De monteurs van de roze bolide hadden het probleem snel opgelost, waardoor Gasly even later toch de baan op kwam. Niet om nog serieus mee te doen om de punten, maar vooral met het oog op de kwalificatie van later op de zaterdag.