Max Verstappen heeft zondagochtend (Nederlandse tijd) de Grand Prix van Las Vegas gewonnen. Hij passeerde zijn grote concurrent Lando Norris al meteen na de start in bocht één en wist zijn voorsprong vast te houden. Daardoor maakt hij nog steeds kans op zijn vijfde wereldtitel.

Verstappen begon vanaf plek twee achter Norris. De Brit startte aggressief maar nam daardoor bocht 1 te wijd. Verstappen kon profiteren en nam meteen de leidende positie over. Ook George Russell kon de koploper van het wereldkampioenschap inhalen.

Een getergde Norris reed in ronde 35 weer naar de tweede plek. "Ik ga Max pakken", zei de McLaren-coureur over de boordradio. Het verschil met de Nederlander was op dat moment iets minder dan vijf seconden. Verstappen liep vervolgens alleen maar verder uit. Er leek dan ook sprake van een probleem met brandstof bij Norris, waardoor hij snelheid verloor.

Verstappen won uiteindelijk met zo'n 20 seconden verschil op Norris. Russell werd derde, slechts 2,8 seconden achter Norris.

Wereldkampioenschap

Verstappen moest zondag in de buurt van Lando Norris blijven om kans te houden op zijn vijfde wereldtitel op rij. In de scenario's waarbij Norris minstens 9 punten uit zou lopen op de Red Bull-coureur kon de Nederlander een vijfde titel vergeten. Hij loopt dankzij zijn overwinning nu zeven punten in op de Brit.

Norris behoudt met nog de races in Qatar en Abu Dhabi te gaan een solide voorsprong van 42 punten. Oscar Piastri heeft nog maar 12 punten meer dan Verstappen. De Australiërs werd vierde bij de Grand Prix van Las Vegas. De McLaren-coureur staat op plek twee in het kampioenschap en ziet Verstappen dus dichterbij komen.