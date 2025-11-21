Max Verstappen klokte vrijdag de negende tijd bij de tweede vrije training van de GP in Las Vegas. Die training werd ontsierd door een incident rond een loszittend putdeksel. Verstappen vertelt achteraf dat hij licht in de war was wat er moest gebeuren bij de rode vlag.

De tweede vrije training had nog twintig minuten te gaan, toen de race via een rode vlag werd stilgelegd. De reden: een loszittend putdeksel vlak na de zeventiende bocht op het circuit van Las Vegas. Volgens de FIA was het op de camerabeelden niet te bevestigen dat het deksel inderdaad los zat. Uit voorzorg is de race dan ook stilgelegd en zijn er stewards de baan opgekomen om het putdeksel te bekijken en eventueel te repareren.

Max Verstappen

Verstappen was niet helemaal te spreken over de rode vlag. Hij reed op zijn zachte banden een uitstekende race, maar kon deze dus uiteindelijk niet afmaken. Met 1:34,105 kwam Verstappen daardoor uiteindelijk niet verder dan de negende plaats tijdens de tweede vrije training. Lando Norris was de snelste tijdens VT2, op de voet gevolgd door Kim Antonelli en Charles Leclerc. Laatstgenoemde was tijdens de eerste oefensessie de snelste in Las Vegas.

Na de race onthult Verstappen in een teambericht dat hij het 'lastig vond om te begrijpen wat hij moest doen met al die onderbrekingen'. Twee jaar geleden werd de vrije training in Las Vegas ook al overschaduwd door een loszittend putdeksel op de baan. De auto van Carlos Sainz ging daardoor kapot en het duurde tot midden in de nacht totdat de vrije training weer van start kon.