Max Verstappen heeft een uitstekende band met de jonge Gabriel Bortoleto, die met zijn eerste seizoen in de Formule 1 bezig is. De Nederlandse topcoureur helpt Bortoleto graag en dat deed hij ook in Zandvoort weer.

Verstappen gaf op de persconferentie aan wel vaker te racen met Bortoleto op de simulator. De 20-jarige coureur rijdt voor Sauber en werd afgelopen seizoen wereldkampioen in de Formule 2. De Braziliaan start als dertiende bij de Grand Prix van Nederland, zijn 'mentor' Verstappen als derde. Alleen de twee McLaren-coureurs waren sneller dan de Limburger.

Verstappen heeft Bortoleto aardig op weg geholpen voor de race op Zandvoort, wat een verraderlijk circuit heeft met veel hoogteverschillen. "Ik heb zelfs het model van het circuit met hem gedeeld dat ik voor Zandvoort gebruik. Ik weet dus wel zeker dat hij behoorlijk wat ronden gereden heeft."

'We praten altijd met elkaar'

Bortoleto verklapte dat Verstappen hem na elk raceweekend even belt om de grand prix te bespreken. De Red Bull-rijder zegt daarover: "We praten altijd met elkaar over bepaalde dingen en over handigheden die hij in de Formule 1 kan toepassen, want ik geloof niet dat hij hier al eens gereden had in een Formule 1-auto."

"Hij is een geweldige jongen en we kunnen het heel goed met elkaar vinden. Hij had nu ook weer een hele goede kwalificatie, dus zijn aanpak werkt duidelijk goed." Voor Bortoleto is het dit seizoen punten sprokkelen met Sauber. De teller staat op veertien punten, waarmee hij zeventiende staat in het kampioenschap.

Grand Prix van Nederland

Zijn teamgenoot Nico Hülkenberg - die nóg meer ervaring heeft dan Verstappen - staat negende met 37 punten. Verstappen zelf staat derde op 187 punten. WK-leider Oscar Piastri van McLaren is al uit zicht verdwenen, want die staat op 284. Zijn teamgenoot Lando Norris heeft er negen minder en hoopt zondag in Zandvoort het gat te verkleinen.

De Grand Prix van Nederland begint zondag om 15.00 uur en is te zien op het gratis kanaal van Viaplay.