Wist je dat Formule 1-wereldkampioen Max Verstappen een van zijn Red Bull-auto's een naam heeft gegeven? Hij keek die gewoonte af van oud-kampioen Sebastian Vettel, die al zijn auto's een vrouwennaam gaf. Verstappen koos echter een jongensnaam.

In gesprek met Chris Harris, bekend van onder meer het autoprogramma Top Gear, zegt Verstappen dat hij een andere visie heeft dan Vettel.

"Voor mij is een auto mannelijk. Er is er maar eentje die ik een naam heb gegeven: die van 2023 was Rocky. Dat verdiende die auto." Dat kan je wel zeggen: de zoon van oud-coureur Jos Verstappen won 19 van de 22 races.

'Klopt niet'

Verstappen gaat ook in op de mythe dat Red Bull de auto's afstemd op zijn smaak, rijstijl en voorkeuren. Onzin, legt hij uit: ook Verstappen moet zich simpelweg aanpassen aan de mogelijkheden en beperkingen van de auto.

"Het klopt niet dat die auto naar mijn favoriete rijstijl is", vertelt hij. "Ik heb geen eigen rijstijl. De kunst is om je aan te passen aan wat de auto nodig heeft. Je rijdt op de manier waarop je er het snelst mee over de baan gaat. Mijn rijstijl gaat niet om wat ik wil, maar om wat ik krijg."

Knopjes

Wel helpt het dat hij al sinds 2016 voor Red Bull rijdt. Alhoewel de auto elk jaar wat aanpassingen ondergaat, is hij allicht zeer vertrouwd met de besturing. "In het begin kon ik een paar keer per ronde een instelling veranderen. Maar geleidelijk gaat het vanzelf en intussen rijd ik al zo lang in hetzelfde team, dat ik de knoppen blindelings kan bedienen."

Google Maps

Op de meeste circuits heeft hij inmiddels meerdere keren een grand prix gereden. Nieuwe circuits leert hij op een ongebruikelijke manier kennen: via Google Maps. Hij ziet af van de mogelijkheid om aan het begin van een raceweekend te voet over het asfalt te gaan. "Daar ben ik mee gestopt", legt hij uit.

"Vijf of zeven kilometer wandelen vind ik saai. Ik rij in mijn eerste outlap wat trager om alles goed in mij op te nemen. Tegenwoordig ga ik eerst naar Google Maps om een algemeen idee te krijgen. In een bocht kijk ik naar de kleur van het tarmac, en of er vuil op de baan ligt."

Grand Prix van Hongarije

De eerste en tweede vrije training voor de Grand Prix van Hongarije verlopen moeizaam voor Verstappen. De regerend wereldkampioen gooide in VT2 een witte handdoekje uit zijn cockpit. Hij moest op gesprek komen bij de stewards om het incident uit te leggen.

"De coureur legde uit dat de gezichtshanddoek tijdens het verblijf in de garage van zijn schoot was gegleden, naast de stoel terechtkwam, en dat het team er niet van op de hoogte was dat deze nog in de cockpit lag", laat de FIA weten in een stement.