Red Bull Racing en Max Verstappen hebben een officiële waarschuwing ontvangen. De Nederlandse coureur zorgde voor een bijzonder incident tijdens de tweede vrije training van de Grand Prix van Hongarije. Dat had tot een gevaarlijk moment kunnen leiden, concluderen de stewards.

Verstappen zit er nog niet lekker in op het circuit van Hongarije. De Red Bull-coureur reed in VT1 naar een negende tijd en snelde in VT2 naar een nóg slechtere tijd: hij werd veertiende. Tijdens VT2 was er op beelden te zien dat Verstappen een bijzonder object uit zijn auto gooide. Daar ontvangt hij nu straf voor.

Object uit cockpit

De regerend wereldkampioen gooide een witte handdoekje uit zijn cockpit. Hij moest op gesprek komen bij de stewards om het incident uit te leggen. "De coureur legde uit dat de gezichtshanddoek tijdens het verblijf in de garage van zijn schoot was gegleden, naast de stoel terechtkwam, en dat het team er niet van op de hoogte was dat deze nog in de cockpit lag", laat de FIA weten in een stement.

"Toen de coureur zich realiseerde dat de handdoek er nog was, stuurde hij naar uiterst rechts van de baan en probeerde hij deze zo ver mogelijk van de auto en de baan weg te gooien."

Red Bull schuldige

Dat lukte op een veilige manier, maar toch oordelen de stewards dat dit een gevaarlijke situatie was. Dat het slechts om een handdoekje ging, maakt in dit geval niets uit. Ze geven vooral de schuld aan het team van Verstapen.

"De stewards oordeelden dat de handdoek mogelijk vast had kunnen komen te zitten in de voetruimte en daarmee de mogelijkheid van de coureur om de auto volledig te beheersen zou hebben kunnen belemmeren. Daarom werd de auto in een onveilige toestand losgelaten."

'Denk dat ze het wel begrijpen'

Verstappen legde het incident uit aan Sky Sports. "De handdoek zat nog in de auto toen ik wegreed, dus in plaats van dat hij misschien tussen mijn voeten zou vliegen - wat het gevaarlijke gedeelte is - reed ik van de startlijn af en heb ik hem op de veiligste manier weggegooid. Ik denk dat de stewards dat begrijpen."

Grand Prix van Hongarije

Voor de monteurs van Red Bull zal het een lange nacht worden, aangezien er als het aan Verstappen ligt nog het een en ander moet veranderen aan de auto. Vrijdag zijn de derde vrije training (12.30 uur) en kwalificatie (16.00 uur). Zondag is om 15.00 uur de race.