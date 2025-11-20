Max Verstappen hoopt tijdens de GP van Las Vegas zijn titeldroom nieuw leven in te blazen, maar heeft daarbij waarschijnlijk wel misstappen nodig van zijn rivalen Lando Norris en Oscar Piastri. In de Amerikaanse gokstad krijgt hij komend weekend mogelijk een helpende hand van de weergoden.

In aanloop naar de race in Las Vegas kwamen er een aantal beelden voorbij die vrij ongewoon zijn voor een plek die in een woestijngebied ligt. De stad werd de afgelopen dagen getroffen door flink wat regenval en dat zorgde er ook voor dat enkele straten waar geracet zal worden ineens onder water stonden. Dat kwam niet als een verrassing, want er was eerder in de week al een waarschuwing afgegeven voor mogelijke overstromingen.

Gelukkig stopte de regen op tijd en dus kan het raceweekend gewoon doorgaan. Het water is inmiddels grotendeels weg en tegen de tijd dat de coureurs hun eerste rondjes op het circuit moeten gaan rijden zal het helemaal verdwenen zijn. Maar volgens Weeronline krijgen de rijders dit weekend mogelijk toch nog te maken met buien in Las Vegas.

Dat zal nog niet het geval zijn tijdens de eerste vrije trainingen. Die worden vrijdagochtend Nederlandse tijd gereden, maar door het tijdverschil van 9 uur is het dan nog donderdagavond in Las Vegas. Het is met 14 graden wel vrij koel die avond.

Grote kans op buien tijdens kwalificatie

Op de dag van de kwalificatie koelt het zelfs af naar 11 graden en dat komt mede doordat er dan ook wat buien kunnen gaan vallen. Het weermedium zegt zelfs dat er tijdens de kwalificatie een grote kans op buien is, maar er zijn ook droge momenten.

Wie hoopt op een natte race op het stratencircuit komt echter bedrogen uit. De temperatuur stijgt dan tot 17 graden en het blijft hoogstwaarschijnlijk droog. De race is zondagochtend om 05.00 uur Nederlandse tijd.

Titelstrijd

De race in Las Vegas is mogelijk cruciaal in de strijd om de wereldtitel. Lando Norris, Oscar Piastri en Max Verstappen zijn de enige drie kanshebbers. Norris heeft de beste papieren en zou dit weekend zelfs al Verstappen kunnen uitschakelen. Na dit weekend zijn er nog maar twee races: in Qatar en Abu Dhabi. Verstappen