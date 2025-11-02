Eerder dit Formule 1-seizoen kreeg Max Verstappen het flink benauwd. De Red Bull-coureur kwam gevaarlijk dicht bij een schorsing, nadat hij in korte tijd een hoop strafpunten had verzameld. Inmiddels heeft hij meer ademruimte, want een deel van die strafpunten zijn verlopen.

F1-coureurs maken soms fouten. Wanneer er sprake is van roekeloos rijgedrag of een andere coureur de dupe wordt van andermans actie, deelt de FIA strafpunten uit. Op zich is dat geen probleem, tenzij een rijder te veel van die punten verzamelt. Zo volgt er bij twaalf strafpunten een pittige straf: één race schorsing.

Dicht bij een schorsing

Verstappen zat akelig dicht tegen zo'n schorsing aan, want hij had in juni maar liefst elf strafpunten. Gelukkig voor hem blijven die strafpunten niet voor altijd staan. Want na precies twaalf maanden vervallen ze.

Inmiddels zijn een aantal van zijn strafpunten dan ook vervallen. Twee verdwenen al op 30 juni, en tussen de race in Mexico vorige week en de komende Grand Prix van São Paulo raakte Verstappen ook nog eens drie punten kwijt.

Twee daarvan kreeg hij op 27 oktober 2024, toen hij Lando Norris van de baan duwde tijdens de race op Hermanos Rodríguez (Mexico). Het andere punt dateert van 2 november 2024 en werd uitgedeeld wegens te hard rijden tijdens de virtuele safetycar in de sprintrace in Brazilië.

Nog maar zes strafpunten

Verstappen heeft nu nog zes strafpunten op zijn licentie staan, waarvan er drie nog voor het einde van het jaar verdwijnen. Het eerste punt vervalt vop 1 december, dat kreeg hij vorig jaar voor het hinderen van George Russell tijdens de kwalificatie in Qatar. Een week later, op 8 december, raakte hij bij de start in Abu Dhabi Oscar Piastri, wat hem twee extra strafpunten opleverde.

Nu er nog maar zes strafpunten op de licentie van de Red Bull-coureur staan, lijkt het vrijwel zeker dat Verstappen niet meer geschorst zal worden dit seizoen. Dat is maar goed ook, want de afgelopen weken is hij steeds dichterbij de leiding van het WK-klassement gekomen, waardoor zijn titelkansen weer groter zijn geworden. Een schorsing had dan flink wat roet in het eten gegooid.

Oliver Bearman

De regel is in 2014 geïntroduceerd door de FIA. In die periode is er slechts één coureur geweest die meer dan elf strafpunten in één jaar tijd verzamelde en dus een race moest overslaan. Dat was Kevin Magnussen, die vorig jaar de Grand Prix van Azerbeidzjan moest overslaan. Haas mocht toen wel een andere coureur inzetten: Oliver Bearman pakte een punt namens het team.

Diezelfde Bearman raakte onlangs ook twee strafpunten kwijt. Deze kreeg hij tijdens zijn deelname aan de Grand Prix van São Paulo een jaar geleden, voor het veroorzaken van contact met Franco Colapinto tijdens de race op Interlagos.