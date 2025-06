Max Verstappen kan opgelucht ademhalen: zijn grootste nachtmerrie verdwijnt al na één editie

Alle tien de Formule 1-teams maakten in februari op spectaculaire wijze hun nieuwe liverys bekend aan een groot publiek. Dit werd gedaan tijdens het F1 75 Live-evenement in de O2 Arena in Londen. Volgend jaar zullen de nieuwe auto's echter niet terugkeren voor eenzelfde soort evenement. Dit is goed nieuws voor Max Verstappen.

Het huidige Formule 1-seizoen ging in februari van start met een groots opgezette show in Londen ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het wereldkampioenschap. Hoewel het evenement ook op enige kritiek stuitte, werd het over het algemeen als een succes beschouwd. De arena was uitverkocht en miljoenen mensen volgden de livestreams online, terwijl alle tien teams hun auto's voor 2025 onthulden en coureurs en teambazen vooruitblikten op het komende seizoen.

Het idee van de show ontstond als een manier voor de sport om haar jubileumjaar te starten, aangezien de Formule 1 75 jaar bestaat sinds het eerste seizoen in 1950. Het was dan ook nooit helemaal duidelijk of het om een eenmalig evenement ging of iets dat herhaald zou worden.

Geen vervolg

Volgens Autosport hebben de Formule 1-bazen besloten om geen nieuw lanceerevenement te organiseren voorafgaand aan het seizoen 2026. En dat terwijl het opnieuw een belangrijk jaar wordt voor de sport, met ingrijpende regelwijzigingen die zullen zorgen voor nieuwe wagenontwerpen en motoren.

Maar juist die nieuwe regels zorgen ervoor dat er volgend jaar veel meer getest moet worden in de wintervoorbereiding. In plaats van de drie testdagen die tegenwoordig gebruikelijk zijn in de Formule 1, krijgen de teams naar verwachting negen testdagen, verdeeld over drie verschillende periodes, om foutjes in hun ontwerpen eruit te werken.

Dat betekent dat het voor de teams lastig zou zijn om tijd vrij te maken voor een seizoenslancering, zeker omdat de eerste testdagen waarschijnlijk eind januari in Barcelona plaatsvinden. Een eventuele lancering zou dus vóór die tijd moeten gebeuren, terwijl veel teams dan nog niet alle sponsors rond hebben voor het nieuwe seizoen.

Goed voor Verstappen

Dat er niet zo'n nieuwe show zal komen, is goed nieuws voor Verstappen. Zo grapte de viervoudig wereldkampioen tijdens het streamen van een simrace dat hij 'hoopte ziek te zijn' bij het evenement. De Nederlander spreekt vaker zijn grote afkeer uit tegen zaken die meer met show dan met de sport te maken hebben.

Daarnaast werd de Nederlander tijdens de show keihard uitgefloten door het aanwezige publiek. Hij leek zich echter niet al te veel aan te trekken van de reacties. Hij gaf aan dat 'ie zich niet door zoiets laat afleiden en er eigenlijk geen energie aan wil verspillen. Ondertussen namen fans het voor hem op. 'Je weet gewoon dat hij alles hieraan haatte', reageerde iemand op sociale media.