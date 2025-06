Oud-coureur van McLaren en Red Bull stipt topfavoriet aan voor wereldtitel: 'Dat is zijn superkracht'

Het begint er steeds meer op te lijken dat Max Verstappen zijn reeks aan wereldtitels doorbroken gaat worden. David Coulthard durft het nog niet met zekerheid te zeggen, maar denkt wel te weten wie er dan bovenaan eindigt. "Hij is erg kalm, relaxed en gefocust."

Coulthard was te gast bij het Bulgaarse Sportal en werd daar gevraagd naar zijn kanshebbers voor de wereldtitel in de Formule 1. De Brit racete voor zowel McLaren en Red Bull en is duidelijk nog betrokken bij een van de teams, gezien zijn kledingkeuze en het blikje energiedrank dat er voor zijn neus staat.

McLaren on top

Toch verwacht Coulthard dat een McLaren-coureur er met de titel vandoor gaat. "Het draait nu vooral om McLaren", stelt de Brit die tussen 1996 en 2004 voor de oranje renstal reed. "Daarom denk ik dat het gaat tussen Piastri en Norris."

Toch houdt Coulthard nog een slag om de arm, want misschien gaat de wereldkampioen van de afgelopen vier jaar toch weer met de titel aan de haal. "Max (Verstappen, red.) is geweldig, dat weten we allemaal, maar momenteel valt het niet zijn kant op."

"We weten allemaal dat je in de Formule 1 maar een upgrade van een top auto af bent", vervolgt Coulthard zijn verhaal. "Als Red Bull dat kan doen, dan wordt het niet zo makkelijk voor McLaren."

Superkracht

Als de 54-jarige Brit een winnaar moet kiezen, gaat hij verrassend genoeg niet voor zijn landgenoot. "Het gaat Oscar (Piastri, red.) nu voor de wind. Ik zag hem in Monaco laatst, samen met Mark Webber. Piastri ziet er erg kalm, relaxed en gefocust uit. Misschien is dat wel zijn superkracht."

Waarschuwing

Piastri ziet zijn kans in ieder geval schoon om Verstappen op te volgen. Na de Grand Prix van Catalonië waarschuwde hij de Nederlander al. Momenteel is het nog één tegen één tegen één, maar zodra de McLarens echt samen gaan werken en teamorders krijgen om het Red Bull moeilijk te maken, dan is er voor Verstappen wellicht geen houden meer aan. "Maar ik denk dat we nog heel ver van dat punt verwijderd zijn", is Piastri eerlijk.