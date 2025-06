Deze coureurs kunnen Max Verstappen zijn plek bij Red Bull overnemen bij eventuele schorsing

Max Verstappen balanceert momenteel op de rand van een raceverbod. Red Bull Racing heeft daarom onthuld wie de Nederlander zal vervangen, mocht de wereldkampioen een race moeten missen vanwege een eventuele schorsing.

F1-coureurs maken soms fouten op de baan. Als er sprake is van roekeloos rijgedrag of er een andere coureur de dupe van is andermans problemen, deelt de FIA daar strafpunten voor uit. Dat is op zich niet erg, tenzij een rijder er teveel van ontvangt, want dan volgen er consequenties.

Verstappen ontving drie strafpunten tijdens de Grand Prix van Spanje, waardoor de teller nu op elf staat. Bij nog één extra strafpunt volgt een schorsing voor een grand prix. Daarom moet de Nederlandse topcoureur de komende twee raceweekenden in Canada en Oostenrijk scherp blijven.

Vervanger

Mocht het zover komen, dan heeft Red Bull een vervanger klaarstaan. Tegenover Racingnews365.com bevestigt het team dat de keuze zal vallen op één van de Red Bull-junioren Liam Lawson of Isack Hadjar. Lawson reed de eerste races voor Racing Bulls, maar moest na twee grands prix plaatsmaken voor Yuki Tsunoda. Hadjar maakt dit seizoen indruk als rookie.

De vrijgekomen plek bij Racing Bulls zal dan worden ingenomen door reservecoureur Ayumu Iwasa, die hiermee zijn Formule 1-debuut zou maken. Arvid Lindblad wordt mogelijk gepromoveerd tot reservecoureur, mits hij de benodigde superlicentie van de FIA ontvangt.

De Brit heeft de benodigde 40 punten, maar is nog geen achttien jaar. Hij heeft dus een uitzondering van de FIA nodig. Zijn situatie zal deze week in Macau tijdens een vergadering van de World Motorsport Council (WMSC) worden besproken.

Goed nieuws

Er is ook goed nieuws voor Verstappen: strafpunten blijven niet eeuwig staan, maar vervallen na twaalf maanden. Voor Verstappen betekent dat dat hij zich tot 30 juni gedeisd moet houden, daarna verdwijnen twee punten die hij vorig jaar opliep na een aanvaring met Lando Norris tijdens de Grand Prix van Oostenrijk. Hieronder zie je een overzicht van de strafpunten die Verstappen kreeg en de data waarop ze vervallen.

De strafpunten van Max Verstappen

2 punten vervallen op 30 juni - voor het veroorzaken van een botsing met Lando Norris (GP Oostenrijk 2024)

2 punten vervallen op 27 oktober - voor het van de baan drukken van Lando Norris (GP Mexico 2024)

1 punt vervalt op 1 november - voor het rijden onder de minimale VSC-delta (Sprint GP Brazilië 2024)

1 punt vervalt op 1 december - voor onnodig langzaam rijden tijdens cooling down ronde (kwalificatie GP Qatar 2024)

2 punten vervallen op 8 december - voor het veroorzaken van een botsing met Oscar Piastri (GP Abu Dhabi 2024)

3 punten vervallen op 1 juni 2026 - voor het veroorzaken van een botsing met George Russell (GP Spanje 2025)

Kevin Magnussen

De FIA voerde de regel in 2014 in. Sindsdien is er slechts één coureur geweest die in één kalenderjaar meer dan elf strafpunten verzamelde en daardoor een schorsing opliep: Kevin Magnussen. Hij moest vorig jaar de Grand Prix van Azerbeidzjan aan zich voorbij laten gaan. Haas mocht destijds wel een vervanger inzetten, en dat werd Oliver Bearman, die het team zelfs een WK-punt bezorgde.