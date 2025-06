Max Verstappen heeft teruggeblikt op het veelbesproken incident met George Russel tijdens de GP in Barcelona. In aanloop naar het raceweekend in Canada wil de Nederlander het voorval het liefst zo snel mogelijk vergeten.

Tijdens de GP in Barcelona leek het erop dat Verstappen bewust de auto van Russel ramde. De Nederlander kreeg een tijdstraf en drie strafpunten op zijn licentie. Als Verstappen er daar nog één krijgt, is hij geschorst. De titelverdediger gaf aan dat het incident gebeurde in emotie.

Via zijn Instagram bood Verstappen al zijn excuses aan richting Russel. "Onze bandenkeuze richting het einde en verschillende acties van de safety car zorgden ervoor dat mijn frustratie bleef groeien. Dat zorgde voor een actie die niet goed was en wat niet had mogen gebeuren. Ik geef altijd alles voor het team en soms kunnen de emoties dan omhoog komen. Je wint samen en soms verlies je ook samen."

'En door'

Verstappen gaf op de mediadag in Montreal nog een keer uitleg over de situatie met Russell. "Ik denk dat dat wel duidelijk was. Maandag heb ik daar natuurlijk kort even over geschreven. Als je natuurlijk terugkijkt op die move. Het was niet ideaal. Daar leer je ook van. Dan ga je weer verder en ik hoop dat we een positievere uitkomst hebben dit weekend."

Volgens Verstappen hebben de twee elkaar niet meer gesproken. "Als je meteen aangeeft wat jij ervan vindt. Dan is het gewoon duidelijk. Dan kun je meteen door. Daarna heb ik ook niet meer gekeken. We hoeven er ook niet met elkaar over te spreken. Die dingen gebeuren nou eenmaal. Je leert ervan en je gaat gewoon weer door."

Zand erover, 𝐞𝐧 𝐝𝐨𝐨𝐫 🤔

'Ik was een beetje verrast'

Russell gaf voor het raceweekend in Montreal aan dat hij wel enigszins verrast was door de excuses van Verstappen. "Hij heeft een hoge prijs betaald voor zijn daden en ik had er voordeel van. Dus ik zou hem bijna moeten bedanken. Maar het is goed om te zien dat hij zijn verantwoordelijkheid nam, wat me enigszins verbaasde. Ik denk dat hij me van de weg probeerde te rijden, maar ik denk niet dat hij opzettelijk tegen me aan wilde botsen. Ik denk dat hij het gewoon verkeerd heeft ingeschat."