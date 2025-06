Formule 1-coureur George Russell heeft zich uitgesproken over de opmerkelijke actie van Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Spanje. De Britse Mercedes-coureur vergeleek de Nederlander met zijn vader Jos.

Russell denkt dat Verstappen met zijn manoeuvre bij de GP van Spanje wilde laten zien wie de baas was, maar dat de poging tot intimidatie verkeerd uitpakte. "Hij wilde zich breed maken en laten zien dat hij de 'boss' was. Maar hij vergiste zich. Jos is the boss", refereerde de Britse Mercedes-coureur aan Verstappens vader Jos die dat als bijnaam heeft.

Russell denkt echter niet dat Verstappen hem opzettelijk wilde rammen, toen de Red Bull-coureur hem in opdracht van het team voorbij liet in de slotfase van de race in Barcelona. Door de aanrijding kreeg Verstappen een tijdstraf waardoor hij van de vijfde naar de tiende plaats zakte. Bovendien kreeg hij 3 strafpunten op zijn licentie, waardoor hij zich in de komende twee races geen straf kan veroorloven.

Intimideren

"Ik denk dat hij alleen wilde intimideren, maar dat verkeerd inschatte", zei Russell aan de vooravond van de Grote Prijs van Canada. "Maar hij ging me niet bang maken."

Excuses

Verstappen erkende een dag na de race in Spanje dat zijn actie niet goed was geweest en niet had moeten gebeuren. Russell liet weten dat hij niet uit is op excuses. "Wat mij betreft hoeft hij zich niet te verontschuldigen", zei de Brit. "Zijn actie heeft hem punten gekost en leverde mij wat op. Dus ik zou hem eerder moeten bedanken. Maar het is goed dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt."

De wereldkampioen van Red Bull lag een groot deel van de race in Spanje derde achter de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris. Doordat het team hem tijdens een safetycar-situatie wegstuurde op harde banden kon hij die positie tot zijn grote ergernis niet vasthouden.