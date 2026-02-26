De kritiek die Max Verstappen had en heeft op de nieuwe regels en auto's in de Formule 1 beheersten afgelopen weken het nieuws. Toch is de Nederlandse topcoureur ook heel blij en trots met wat Red Bull Racing heeft neergezet, ruim een week voor de eerste grand prix van het jaar in Australië.

Verstappen schoof donderdagmiddag aan bij een Nederlands persmoment en ging tegen onder meer Sportnieuws.nl in op alle zaken die boven zijn komen drijven tijdens de testweken in Barcelona (besloten) en Bahrein (openbaar). Hij is nog altijd niet blij met hoe het racen eruit ziet in 2026, maar hij heeft ook genoeg om wél blij mee te zijn.

'Zullen niet voor overwinning meedoen'

"Ik vind het toch heel bijzonder hoe we zo'n nieuwe motor en met zoveel nieuwe mensen, dat we het eigenlijk toch zo strak voor elkaar hadden. Dus op dat gebied ben ik heel blij. Maar als je dan naar de performance kijkt, denk ik wel dat we nog een stap moeten maken om echt vooraan mee te doen. Want ik denk op dit moment niet dat we voor de overwinning mee zullen doen. Maar ja, je moet ook wel natuurlijk realistisch blijven. Dat was ook niet onze verwachting, dat we met deze reglementen en met onze eigen motor, dat dat dan meteen ook het geval zou zijn."

'Die dachten dat onze motor uit elkaar zou ploffen'

Verstappen mag dan zelf niet tevreden zijn met hoe goed zijn auto is, de concurrentie sprak tijdens en na de tests alleen maar lovend over de Red Bulls. "Omdat ze dat denk ik ook niet hadden verwacht. Die dachten natuurlijk dat we zouden komen en dat die motor alleen maar uit elkaar zou ploffen. Dus dat op dat gebied hebben we het super gedaan en hebben we het ook goed voor elkaar. En daar mogen we best trots op zijn."

'We willen altijd beter'

De viervoudig wereldkampioen is en blijft ambitieus en wil meer dan alleen trots zijn. "Winnaars zoals ik en het team willen altijd beter. En dat is ook de mentaliteit, daar zit ook niet het probleem. We zijn heel realistisch dat het niet makkelijk gaat worden."