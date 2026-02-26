Max Verstappen vindt de nieuwe Formule 1-auto verre van leuk om te besturen, maar heeft het ermee te doen. De Nederlander werd afgelopen week wereldnieuws toen hij zei dat hij 'op deze manier' misschien wel eerder stopt in de koningsklasse van de racesport dan veel mensen denken. Tegen onder meer Sportnieuws.nl geeft hij tekst en uitleg over die woorden.

"Alles wat je op de limiet rijdt, is natuurlijk moeilijk. Maar ik denk niet dat het uitmaakt of het nu een Formule 1-auto is, een GT-auto of een over straatauto. Alleen sommige dingen zijn natuurlijk iets leuker te besturen dan andere dingen. En op dit moment is het moeilijk uit te leggen. Ook voor mezelf. Als ik naar de data kijk, denk je van: 'Is dit eigenlijk wel wat we willen?'"

'Het moet wel leuk blijven'

Dat 'leuk vinden' is heel belangrijk voor de 28-jarige Verstappen, die al vier keer wereldkampioen werd in de Fomule 1. De nieuwe regels, waarbij de motor nu voor de helft elektrisch is, brengen hem nog weinig plezier. "Uiteindelijk moet het natuurlijk wel leuk blijven wat je doet. Kijk; ook al ben je de beste in je vak, dan nog moet je het wel leuk vinden. Als je het niet leuk vindt om te gaan werken, dan gaat dat natuurlijk niet heel lang goed. Ik denk dat dat voor iedereen zo is. Het zou niet fijn zijn als je het niet leuk vindt om om je werk te doen."

'Hopelijk valt het allemaal mee'

Een kortdurend verblijf in de Formule 1 is een optie als Verstappen niet genoeg plezier haalt uit racen in de koningklasse. Niet voor niks maakte hij vorig seizoen al een uitstapje naar een GT-auto en zal hij ook in 2026 weer in een andere auto rijden. Hoe lang verwacht hij nog actief te blijven in de F1? "Hopelijk nog lang, maar ja... Het is ook altijd heel moeilijk om in te schatten. Hopelijk dat het allemaal een beetje meevalt, maar sommige circuits zullen absoluut beter zijn dan anderen. Maar hopelijk, op een zondag, vinden we het allemaal wat leuker."

Nieuwe seizoen bijna van start

Op 8 maart is de eerste race van het nieuwe seizoen, in Melbourne. Dan zal iedereen weten wat de nieuwe auto's waard zijn en of de Formule 1 daar leuker, beter, spannender en uitdagender van wordt. 2026 is ook het laatste jaar dat de GP van Nederland op Circuit Zandvoort gereden wordt. Voor Verstappen dus sowieso nog genoeg redenen om alles te geven.