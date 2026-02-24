Max Verstappen heeft zich openhartig uitgesproken over zijn toekomst. Hij ziet zichzelf niet lang meer actief zijn in de Formule 1 en de nieuwe ontwikkelingen binnen de autosport versterken dat. "Misschien klinkt het dramatisch, maar ik wil niet leven om te racen."

Verstappen heeft al vaker laten merken dat hij meer tijd voor zijn familie wil maken en zichzelf niet meer jarenlang in de Formule 1 ziet rijden. Daarbij zijn de nieuwe reglementen van belang. Als de grote regelwijzigingen in 2026 hem niet bevallen, is de kans groot dat hij zijn tot eind 2028 lopende contract bij Red Bull niet uitdient.

In de podcast Up To Speed spreekt hij openhartig over zijn toekomstvisie. "Ik zie dat het einde voor mij nadert", zegt de viervoudig wereldkampioen. "De nieuwe reglementen helpen niet mee om mijn F1-carrière te verlengen. Maar dat maakt niet uit. Ik ben blij met mijn loopbaan en kan het makkelijk achterlaten. Ik heb andere projecten."

Tijd met familie

Verstappen zou mogelijk in actie kunnen komen in andere raceklasses. Hij won afgelopen jaar al een GT3-race op de Nordschleife van de Nürburgring. Bovendien spendeert hij zijn vrije tijd graag met zijn gezin. De Nederlander heeft samen met zijn vriendin Kelly Piquet een dochter Lily. De Braziliaanse heeft ook nog een dochter uit een eerdere relatie met oud-coureur Daniil Kvyat: Penelope.

"Wat maakt het uit als je 60 of 70 jaar oud bent of je vier of tien titels hebt gewonnen", vervolgt de coureur. "Ik word ouder en heb me gerealiseerd dat ik liever tijd doorbreng met mijn familie, voordat het te laat is."

'Ik wil mijn leven leven'

"Ik wil mijn leven leven", benadrukt de 28-jarige. "Ik wil niet nog 25 jaar doorbrengen in een auto. Ik wil waarderen wat ik heb. Misschien klinkt het dramatisch, maar ik wil niet leven om te racen."

Verandering Formule 1

Verstappen sprak zich eerder al kritisch uit over de ontwikkelingen in de Formule 1 en zijn toekomst. "Als coureurs zijn wij nu alleen bezig met sparen en managen van de wagens. Het slaat nergens op. In bepaalde bochten moet je nu extreem langzaam gaan om energie terug te winnen", zei hij vorige week. "Dat hoort niet thuis in de Formule 1."