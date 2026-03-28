Voor Max Verstappen lijkt het een lang en zwaar seizoen te worden in de Formule 1. De Nederlander kreeg zaterdag een nieuwe tik te verwerken in de kwalificatie voor de Grand Prix van Japan. Verstappen worstelde met zijn Red Bull en kwam niet verder dan P11.

In de drie vrije trainingen op het circuit van Suzuka kwam Verstappen al niet in de buurt van de toptijden. Zaterdag ging het van kwaad tot erger. De 28-jarige Nederlander balanceerde in het tweede kwalificatiedeel op het randje van de afgrond en werd er uit geduwd door Arvid Lindblad van Racing Bulls. "Er is echt iets mis met de auto, hij was totaal onbestuurbaar", was de pijnlijke conclusie van hem over de boordradio.

'Dat stadium ben ik al voorbij'

Net als in de trainingen was het voor Verstappen weer een gevecht met zijn RB22. "Ineens problemen met de aerodynamica. Ik kon geen een bocht aanvallen, heel veel overstuur. Maar in het midden van de bocht draaide hij dan ook weer niet. Heel raar", vertelt Verstappen met een zuur gezicht na afloop bij Viaplay. "Het erge is ook, ik ben niet boos. Dat ben ik al lang voorbij", grijnst hij. "Dat is niet goed."

In de ogen van Verstappen was de auto in de laatste training stabieler aan de achterkant. "Maar nu ineens in de kwalificatie wil je echt aanzetten en breekt die auto de hele tijd uit bij het ingaan van alle snelle bochten. En daarna weer heel veel onderstuur in het midden van de bocht. Heel apart", noemt de viervoudig wereldkampioen het.

Weinig hoop voor zondag

Red Bull zoekt vooralsnog tevergeefs naar iets van houvast. "We hebben heel veel problemen op dit moment, dát is het grootste probleem", verzucht hij. "Het is heel wisselend ook." Zondag verwacht Verstappen er dan ook niet al te veel van, mede door de start. "Ik val niet meer stil", zoals hij eerder in China bijvoorbeeld deed. "Maar de start zelf is nog altijd heel slecht."