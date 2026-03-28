Voor Max Verstappen gaat de malaise verder in de Formule 1. De Nederlander worstelt al het hele nieuwe seizoen en bij de Grand Prix van Japan heeft Red Bull Racing nog geen snelheid gevonden. Het was zelfs zó erg, dat de viervoudig wereldkampioen niet door het tweede kwalificatiedeel kwam. Pole ging opnieuw naar Kimi Antonelli.

Verstappen begon het nieuwe jaar met een nóg slechtere kwalificatie. In Australië startte hij door een crash als twintigste. Na een fraaie inhaalrace stuurde hij zijn Red Bull toen nog naar P6. Een week later in China verliep het andermaal vlekkeloos. Bij de sprintrace viel Verstappen terug tot de laatste plek, waarna hij negende (buiten de punten) werd. Een dag later viel hij in de race zelfs uit met een lek aan het koelsysteem.

Max Verstappen eruit geduwd door 'teamgenoot'

In Japan lijkt Red Bull nog geen oplossing te hebben gevonden voor al de problemen. Verstappen kwam in de vrije trainingen niet verder dan de zevende, tiende en achtste tijd. Hij kwam moeiteloos door Q1, maar vervolgens kwam de Nederlander in de problemen. Met zijn 1.30,363 had hij virtueel de tiende tijd in handen toen de laatste run begon.

Het gat met de concurrentie daarachter was klein. Vooral de Duitser Niko Hülkenberg zat er kort op. Verstappen verbeterde zich minimaal (1.30,626) en moest dus hopen op een wonder. Dat leek er te komen, omdat Hülkenberg niet aan de tijd van de Nederlander kwam. Maar even later duwde Arvid Lindblad - nota bene coureur van Red Bulls zusterteam - de viervoudig wereldkampioen uit de top 10. Dus start hij zondag als elfde.

Alles lijkt mis aan de RB22

"Ik denk dat er iets mis is met de auto. Hij is plotseling compleet onbestuurbaar tijdens deze kwalificatie...", mopperde Verstappen over de boordradio. "Plotseling schiet de achterkant van de auto omhoog bij hoge snelheid", gaf hij zijn team mee. Vervolgens droop hij af in de paddock, waar hij moest toekijken wie er met pole vandoor ging.

Pole naar Kimi Antonelli

Daarin zette Kimi Antonelli (1.28,778) het snelste rondje neer. Iedere coureur beet zich stuk op die tijd in de tweede run, dus was de tweede pole voor de Italiaanse coureur van Mercedes op rij een feit. George Russell werd tweede, voor Oscar Piastri, Charles Leclerc en wereldkampioen Lando Norris. Isack Hadjar, de teamgenoot van Verstappen, werd achtste.