Max Verstappen kreeg ooit zijn eerste doodgewone auto cadeau, maar wilde liever een ander

Ferrari's, Porsches, Aston Martin: het wagenpark van Max Verstappen kent de duurste auto's. Maar ook de viervoudig wereldkampioen Formule 1 begon ooit met een heel schappelijke, normale auto.

De inmiddels 27-jarige Verstappen hoefde zijn eerste auto niet zelf te kopen. Hij kreeg een Renault Clio RS, die door Autovisie.nl wordt omschreven als 'vrij betaalbare occasion'. De Nederlander begon met een gele variant, maar had voorkeur voor een grijze en wisselde dan ook al vrij snel om.

Een gegeven paard mag je niet in de bek kijken en dat deed Verstappen dan ook niet. Maar als het aan hem had gelegen, had hij een andere auto gekocht: een Volkswagen Golf. Dat is - samen met de Volkswagen Polo - de populairste auto van Nederland. Verstappen vertelde dat aan CNN. Daar gaf de coureur van Red Bull ook aan niet veel in zijn Renault te hebben gereden. Hij pakte liever de scooter om van A naar B te komen.

Kan schorsing voor Max Verstappen ook in zijn voordeel werken? 'Dan wordt hij alleen maar groter' Max Verstappen staat op het randje van één Formule 1-race schorsing. Volgens autosportjournalist Olav Mol hoeft dat niet zo erg te zijn als mensen denken. Hij heeft een bijzonder scenario in zijn hoofd, schetst hij bij Ziggo Sport-programma De Stamtafel.

Bijzonder verhaal over rijbewijs

Verstappen zat overigens eerder in een Formule 1-auto dan dat hij zijn rijbewijs had. De coureur debuteerde al op zijn zeventiende bij Toro Rosso, dat inmiddels Racing Bulls (en hiervoor Alpha Tauri) heet. In Nederland mag je natuurlijk pas op je achttiende je rijbewijs halen. Hij verklapte eens aan The Times gematst te zijn door zijn examinator.

Dit is het enorme vermogen van Max Verstappen en om deze redenen kán hij Nederlands eerste sportmiljardair worden Max Verstappen blijft de successen aaneen rijgen in de Formule 1 en daarmee spekt hij ook zijn bankrekening tot ongekende hoogten. De viervoudig wereldkampioen is pas 27 jaar en heeft dus nog even om de eerste sportmiljardair van Nederland te worden.

Verstappen moest namelijk ergens rechts afslaan, maar ging naar links. En toen gaf hij geen voorrang aan voetgangers. Daar was de examinator logischerwijs niet blij mee. "Ik ging met hem in discussie, want ik was van mening dat ze nog niet op het punt stonden om over te steken. 'Ze waren er nog niet, dus waarom zou ik dan stoppen?'", zei hij er jaren later nog eens over. Verstappen had het 'beschamend' gevonden als hij niet in één keers was geslaagd.