Max Verstappen beleeft weinig plezier aan rijden in de Formule 1. Het doet hem denken aan het elektrische broertje van de koningsklasse van de autosport, de Formule E. Robin Frijns, die er negen seizoenen reed, begrijpt zijn landgenoot wel.

Sinds dit jaar is het nieuwe motorreglement geldig. De krachtbron wordt nu half aangedreven door elektriciteit, waardoor Verstappen het "Formule E op steroïden" noemt. Auto's winnen veel energie terug tijdens het remmen, waardoor de coureurs de batterij moeten managen tijdens rondes. Hierdoor lijkt racen op de max uitgesloten.

Het raakt het pure racehart van Verstappen. "Het voelt voor mij een beetje alsof je meer energie moet managen dan dat je echt aan het racen bent", zei hij al eens. En: "Ik vind het op dit moment niet echt leuk om mee te rijden"

Ook vergeleek de Nederlander de huidige Formule 1 met de populaire videogame Mario Kart. "Het is een beetje chaos", aldus de viervoudig wereldkampioen bij de GP Australië. "Je haalt iemand op het rechte stuk in en dan kun je weer ingehaald worden. Ik had het geluk dat ik betere bochtensnelheid had, waardoor ze mij niet weer terug konden pakken. Maar in het middenveld gebeuren genoeg Mario Kart-achtige dingen."

Bijval van Robin Frijns

Met alle kritiek schopt Verstappen zijn landgenoot Frijns niet tegen de schenen. Sterker nog: "Eigenlijk ben ik het wel met Max eens, moet ik bekennen." Dat vertelt hij in gesprek met De Telegraaf.

De Formule 1 bracht heel trots in kaart dat er veel meer inhaalacties waren in Australië ten opzichte van vorig jaar. "Het zijn gemaakte inhaalacties,", vindt Frijns, die uit ervaring spreekt. "De nieuwe generatie vindt dat misschien leuk. Die wil actie en sensatie zien. Maar de daadwerkelijke autosportfan raak je op deze manier kwijt."

Grand Prix China

Verstappen moet het er voorlopig mee doen, al valt dat niet mee. Bij de sprintkwalificatie in China eindigde hij teleurstellend als achtste, op bijna 2 seconden van polesitter George Russell. Zaterdagnacht (04.00 uur Nederlandse tijd) is de sprintrace. In de ochtend volgt de kwalificatie, al zullen ze daar bij Red Bull weinig van verwachten.