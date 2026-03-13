Max Verstappen baalt als een stekker van zijn slechte vrije training in China. De Nederlander is snoeihard voor de wagen waarmee hij bij Red Bull rijdt. "Onze snelheid is rampzalig", zei hij over de eerste dag in Shanghai.

Verstappen kwam tijdens de seizoensopening niet in de buurt van de zege in Australië, maar dit weekend krijgt hij een nieuwe kans in China. Daar is de Red Bull echter ook nog niet ijzersterk. In de eerste vrije training eindigde hij als achtste en tijdens de kwalificatie voor de sprintrace eindigde de voormalig wereldkampioen als elfde. Daardoor zit hij wel erg dicht van de poleposition en de punten bij bijvoorbeeld de sprintrace af. En daar is Verstappen niet blij mee.

'De hele dag rampzalig'

Tegenover ViaPlay was Verstappen snoeihard over de prestaties van Red Bull tijdens de eerste dag van de GP in China. "Qua snelheid was de hele dag rampzalig voor ons. We hadden nergens grip. Als je gaat kijken was dat het grootste probleem. De balans was er niet en in de bochten was het helemaal niet goed. We moeten zien wat we kunnen doen." Zaterdag wordt de sprintrace verreden in China, zondag volgt de GP zelf.

Ook tegenover de garage van Red Bull hield Verstappen zich absoluut niet in. Direct na de sprintrace kwalificatie begon hij te klagen over problemen bij het schakelen van de wagen. "Kijk alsjeblieft naar de driveablility, want die is verschrikkelijk", snauwde Verstappen richting de mechanics van Team Red Bull. "De auto glijdt alle kanten op in de bochten en daardoor loop je achter de feiten aan", concludeerde Verstappen over zijn eerste dag op het circuit in Shanghai.

Laurent Mekkies

Tijdens de eerste kwalificatie zei Verstappen al over de boordradio dat de auto 'onbestuurbaar was' en dat ze het 'nog nooit zo slecht hadden gehad'. Red Bull-teambaas Laurent Mekies was na de eerste dag minder hard. Hij merkte wel op dat zijn team de auto 'niet goed aan de praat kreeg'. Mekies ziet wel dat het raceweekend nog lang is, maar hij geeft ook aan dat er voor Red Bull 'veel werk te doen is'.