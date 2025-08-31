Max Verstappen heeft dit Formule 1-seizoen de nodige problemen met zijn Red Bull-wagen. Daarom kreeg de coureur een bijzonder aanbod voor de Grand Prix van Zandvoort. "Dan rijd ik gewoon mee."

Hoewel Verstappen niet de beste kansen heeft op de overwinning in zijn thuisrace, zal zondag hoe dan ook het Nederlandse volkslied klinken op het circuit. Dat wordt namelijk gezongen door operazanger Henk Poort, in een speciale uitvoering.

Ook Poort maakt zich zorgen om de auto van de viervoudig wereldkampioen. Verstappen won de GP van Zandvoort in 2021, 2022 en 2023, maar moest vorig jaar de zege aan Lando Norris laten. Dit jaar lijkt McLaren er opnieuw met de winst vandoor te gaan. Oscar Piastri en Norris starten op plek 1 en 2.

Achterin zitten

De zanger bood Verstappen daarom zijn hulp aan. "De ligging van de auto van Max is niet zo goed, dus ik heb al aangeboden om achterin te gaan zitten, zodat hij een betere balans in zijn auto krijgt", zegt Poort lachend. "Dan rijd ik gewoon mee, maar dat zal wel niet lukken.

De zanger hoopt in ieder geval dat het goed gaat zondag. "Ik treed op en publiek is publiek. Ik hoop dat het publiek gaat klappen voor Max en dat ze moeten klappen, omdat hij weer eens een keertje van eerste wordt in Zandvoort. Maar dan hoop ik ook dat ze het Wilhelmus dat ik ga zingen kunnen waarderen."

Klassieke uitvoering

Hoewel hij het "een eer" vindt om zondag vlak voor de start van de Dutch Grand Prix het Wilhelmus te mogen opvoeren, zegt Henk Poort gekscherend dat het ook gewoon "een liedje" is om te zingen. De zanger gooit er met zijn klassieke uitvoering wel zijn eigen saus over. "Ik ben van huis uit een klassieke zanger, maar ik heb wel gekke dingen gedaan zoals musicals en heavy metal met Floor Jansen."

"Het is ook gewoon een liedje, volgens mij. De voorbereidingen zijn niet anders dan anders", zegt de 69-jarige Poort nuchter. "Ik heb het Wilhelmus al vaker gezongen, maar ik bereid me wel altijd zo goed mogelijk voor op wat ik aan het doen ben."

'Onder de douche'

De Amsterdammer geeft toe dat hij het volkslied doorgaans "niet dagelijks" zingt, maar zegt lachend dat hij het "nu misschien even wel" wat vaker onder de douche zingt om te oefenen. Hij zegt dat het Wilhelmus zingen voorafgaand aan de race niet op zijn bucketlist stond, maar "omdat het nu gebeurt, gooi ik het erbij in de bucket bij alle andere dingen die ik gedaan heb".