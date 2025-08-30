Max Verstappen kende tot dusver een lastig raceweekend in Zandvoort. De regerend wereldkampioen worstelde in de trainingen met zijn auto en kwam niet verder dan een vijfde plaats. In de kwalificatie wist hij echter meer snelheid te vinden en kwalificeerde hij zich als derde, achter de ongenaakbare McLarens.

Oscar Piastri en Lando Norris maakten er tijdens de kwalificatie een spannend duel van. De McLaren-teamgenoten deden qua snelheid nauwelijks voor elkaar onder op Circuit Zandvoort, maar uiteindelijk was het de Australiër die met een sterke ronde poleposition greep.

Norris moest genoegen nemen met P2. McLaren toont dit weekend al vanaf de eerste meters zijn dominantie: in zowel de trainingen als de kwalificatie kwam geen enkel team in de buurt van het razendsnelle duo. Verstappen maakte met een indrukwekkende ronde de top-3 compleet.

Maximale uit de auto gehaald

De Nederlander kende, in tegenstelling tot de McLarens, geen goede start van het raceweekend. Ondanks de vele onderbrekingen in de trainingssessies wist de Nederlander wel meer snelheid te vinden met de afstelling van zijn auto, net op tijd voor de kwalificatie. Met zijn derde plek was de regerend wereldkampioen zelf erg te spreken: "We hebben het hele weekend al moeite om de juiste grip en balans te vinden. Maar gelukkig voelde het tijdens de kwalificatie al een stuk beter, eigenlijk het beste gevoel van het hele weekend tot dusver."

Hoewel de verbetering dus duidelijk zichtbaar was bij Red Bull was het nog niet genoeg om de McLarens uit te kunnen dagen. "Met plek 3 hebben we het maximale eruit gehaald. We hebben de juiste beslissingen genomen wat betreft de afstelling van de auto, dus daar ben ik erg blij mee. En morgen moeten we vooral zorgen dat we de andere auto's achter ons houden", vertelt Verstappen tijdens de persconferentie na afloop van de kwalificatie.

Uitdaging voor Norris

Norris liet tijdens de trainingen op Zandvoort zien dat hij de grote favoriet zou zijn in de kwalificatie. De Brit pakte een jaar geleden pole position tijdens de Grand Prix van Zandvoort met Verstappen op P2. In de race werd Norris in de eerste ronde al ingehaald door Max Verstappen tot grote vreugde van de fans in Zandvoort. Uiteindelijk wist hij de race met een voorsprong van meer dan twintig seconden alsnog makkelijk te winnen.

Dit jaar ligt bij hem de uitdaging om zijn teamgenoot in te halen tijdens de race. Norris verwacht zelf dat dit lastiger zal worden dan in het voorgaande jaar: "De auto van Max was toen eerlijk gezegd een stuk slomer dan die van ons. Dus toen kon ik hem vrij makkelijk weer inhalen na de start. Nu zal het moeilijker worden aangezien Piastri in dezelfde snelle auto rijdt als ik. Maar we zullen morgen zien wat de race gaat brengen."

Record voor Piastri

Waar Lando Norris werd gezien als de favoriet, was het uiteindelijk toch Piastri die in de kwalificatie de snelste tijd klokte. Hij deed dat zelfs met een baanrecord. "Vanaf de eerste training hier hadden we al veel snelheid dus de auto was geen enkel moment het probleem. Ik moest vooral zelf kleine verbeteringen doorvoeren op het circuit en dat is precies op het juiste moment gelukt," vertelt de Australiër.

QUALIFYING CLASSIFICATION



Piastri pips Norris to pole with Verstappen giving it everything to seize P3 👏#F1 #DutchGP pic.twitter.com/J7dUQg3MfZ — Formula 1 (@F1) August 30, 2025