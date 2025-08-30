De Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort beleeft in 2026 zijn laatste editie. Een journalist moet gedacht hebben: 'Kom, laat ik even testen hoeveel historisch besef de F1-coureurs hebben'. En dat viel vies tegen.

Oscar Piastri, Lando Norris en Max Verstappen zaten zaterdag na de kwalificatie van zaterdag naast elkaar. Ze vormden de top drie van de kwalificatie, ook is dat precies de top 3 van de stand om het wereldkampioenschap.

Maar ze kregen van een buitenlandse journalist geen vraag over de race van zondag of de strijd om de titel. Het ging over 1985, toen de vorige reeks F1-races in Nederland te Zandvoort ten einde kwam. Het duurde 35 jaar, tot 2021, totdat de F1 zou terugkeren in Nederland.

Dutch Grand Prix 1985

Het was een pittige vraag. "Wat herinneren jullie je van de race in 1985, voordat Zandvoort liefst 35 jaar niet meer op de agenad zou staan? Wie won toen? Wie werd tweede? Wie startte vanaf P10? Niet Google gebruiken. Geen telefoons, alstublieft".

Piastri, de man met pole, was de eerste pineut. Het had voor hem eigenlijk geen zin om diep na te denken, want hij wist de antwoorden simpelweg niet. Toch dacht hij tien seconden diep en stilzwijgend na. Misschien ook zo gek niet dat hij op niks uitkwam, gezien hij is geboren in 2001, oftewel 16 jaar na de race waarover hij werd doorgezaagd.

'Het kan me niets schelen'

Verstappen gaf advies aan zijn rivaal van McLaren: "Zeg gewoon dat het je niks kan schelen!" Piastri probeerde er toch nog wat van te maken. "Ik ga gewoon gokken. Won Niki Lauda de race?" Dat bleek juist te zijn. Verstappen kent zijn klassiekers wel. Hij vroeg Piastri wie er pole had bij die race.

De Australische coureur wist dat Lauda niet vertrok vanaf P1. Verstappen was zo vriendelijk om een tip te geven: "Schoonvader..." Kortom, Nelson Piquet had pole. Hij is de vader van Kelly Piquet, de vriendin van Verstappen, met wie hij eerder dit jaar hun eerste kind kreeg, dochter Lily.

imagine just getting out of qualifying only to get quizzed immediately after.. i’d cry pic.twitter.com/ylq6zye6bA — nini (@SCUDERIAFEMBOY) August 30, 2025

Norris en Verstappen waren daarna aan de beurt om de andere nog open vragen te beantwoorden. "Het kan me niks schelen", zei Norris. "Mij ook niet", voegde Verstappen toe. "Het is niet mijn probleem."