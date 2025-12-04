Mercedes-coureur George Russell heeft zich fel uitgesproken over het reëele scenario waarin Lando Norris zijn teamgenoot Oscar Piastri nodig heeft om de wereldtitel veilig te stellen. "Zo moet het zijn."

Russell heeft zich tijdens een persconferentie uitgelaten over de bizarre titelstrijd in de Formule 1, die dit weekend beslist wordt tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi. De Britse topcoureur richtte zijn pijlen vooral op de dynamiek tussen de McLaren-teamgenoten Norris en Piastri. Beide heren maken nog kans op de titel, waarbij Norris met 408 punten aan kop gaat. Hij verdedigt een voorsprong van twaalf punten op Max Verstappen, die jaagt op zijn vijfde opeenvolgende wereldtitel, en staat zestien punten voor op de Australiër.

Andere situatie

De 27-jarige Brit besprak het potentiële scenario waarin Norris de hulp van Piastri nodig zou hebben om wereldkampioen te worden. Volgens de Mercedes-coureur zou het echter niet eerlijk zijn tegenover Piastri, die zelf ook nog een kans heeft op de titel, als hem gevraagd zou worden om aan de kant te gaan voor zijn teamgenoot.

Zo is Russell niet tegen het feit dat ze elkaar helpen, maar tegen dat dit de verstandshoudingen binnen het team verstoort. "Ik denk dat als het een ander seizoen was geweest, waar een duidelijke nummer 1-coureur was, het acceptabel zou zijn dat degene zonder titelkans zijn teamgenoot voorbij zou laten. Ik denk dat elke coureur dat zou doen."

'Zo moet het zijn'

Russell vindt het dan ook oneerlijk tegenover Piastri als hij zijn titelkansen, al zijn ze dan nipt, moet opgeven voor zijn teamgenoot. "Ik vind dat beide coureurs een kans moeten krijgen. En als ze daardoor verliezen, dan moeten ze erkennen dat de ander het beter heeft gedaan en dat hoort bij de sport, zo moet het zijn", vertelt de Mercedes-coureur.

De uitspraken van Russell zijn mede opvallend door zijn relatie met Verstappen. De twee kregen het al enkele keren aan de stok met elkaar. De emoties liepen hoog op na de Grand Prix van Qatar van vorig jaar. Verstappen beweerde dat Russell zich voor de camera's anders voordoet dan achter de schermen, terwijl de Brit de Red Bull-coureur juist een pestkop noemde.

'Ik zal niet meer of minder risico nemen'

Wil Verstappen kans maken op de wereldtitel moet hij hopen dat Russell en zijn teamgenoot Kimi Antonelli een goede race rijden op het Yas Marina Circuit. Als Verstappen de race wint, moet Norris namelijk buiten het podium finishen om zijn vijfde wereldtitel veilig te stellen.

Russell verzekert zijn rivaal Verstappen dat hij er alles aan zal doen om een zo goed mogelijke race af te werken. "Ik zal niet meer of minder risico nemen dan in elke andere race. Dit is één van de 24 races. Ja, het is de laatste race van het seizoen, maar ik behandel het als elke andere."