Max Verstappen vervolgt zijn jacht op zijn vijfde wereldtitel op rij vanaf P5. De Nederlander kwam niet verder dan die positie in de kwalificatie voor de Grand Prix van Mexico. Die werd overtuigend gewonnen door Lando Norris. WK-leider Oscar Piastri werd slechts achtste.

Tussen de laatste vrije training en kwalificatie liet Verstappen zijn monteurs sleutelen aan zijn RB21. Hij klaagde over gebrek aan grip aan de voor- en achterkant. Zonder problemen kwam hij Q1 door, waarin de coureurs dicht bij elkaar zaten. De top 15 stond binnen een halve seconde van elkaar. Dat beloofde wat voor de rest van de kwalificatie.

Franco Colapinto, Lance Stroll, Pierre Gasly, Alexander Albon en Gabriel Bortoleto moesten het restant daarvan vanuit de pitstraat bekijken. Zij vlogen er in het eerste kwalificatiedeel uit.

Kantje boord voor Piastri

Dat leek in Q2 ook te gebeuren voor WK-leider Piastri. De Australiër stond lange tijd buiten de top 10 en kwam er met zijn laatste run op het nippertje binnen. Het verschil met Verstappens teamgenoot Yuki Tsunoda op P11 was slechts 0,079 in het voordeel van Piastri. Naast Tsunoda was het ook einde verhaal voor Esteban Ocon, Nico Hülkenberg, Fernando Alonso en Liam Lawson.

Spanning in Q3

Dus gingen alle ogen naar Q3, waar Verstappen aftrapte. Hij noteerde 1.16,455 en baalde daar stevig van, zo was in een reactie te zien. De Nederlander knikte nee en liet het vooral liggen in het tweede gedeelte van het circuit. Daarna dook Norris onder zijn tijd, net als Lewis Hamilton. Maar het was Charles Leclerc die voor de verrassing zorgde: 1.15,991.

Verstappen verbeterde wel, maar kwam niet aan die tijd. Hij verloor zelfs een plekje omdat George Russell sneller was. Norris pakte uiteindelijk in een waanzinnige tijd pole: 1.15,586. Daarachter volgden Leclerc, Hamilton, Russell en dus Verstappen. Piastri werd achtste, maar heeft het geluk dat Carlos Sainz een gridstraf heeft.

Titelstrijd helemaal open

Verstappen heeft dankzij drie overwinningen in de laatste vier races de achterstand op de twee coureurs van McLaren fors teruggebracht en gelooft weer in zijn kansen op een vijfde titel. Piastri leidt met 346 punten, 14 meer dan teamgenoot Norris en 40 meer dan Verstappen. Er zijn nog vijf grands prix en twee sprintraces te gaan dit seizoen.

De Limburger zei in aanloop naar de race in Mexico dat hij "perfecte weekenden" nodig heeft om serieus mee te strijden om de titel. Daar hoort een overwinning bij in Mexico, wat al vijf keer eerder lukte. Dat moet zondag dan gebeuren vanaf P5.