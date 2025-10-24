Wie met een scherpe blik naar Formule 1 kijkt, zal merken dat er iets veranderd is de laatste tijd. De organisatie zwichtte namelijk na kritiek van Williams-coureur Carlos Sainz.

De Spanjaard was van mening dat de regie iets te vaak beroemdheden en vriendinnen van andere coureurs in beeld bracht. Die kritiek bracht hij nadat er geen enkele van zijn vijf inhaalacties bij de Grand Prix van Singapore te zien was. "Het wordt een beetje een trend, die gewerkt moet hebben in een tijd dat mensen het interessant vonden om de reacties van onze vriendinnen en bekende mensen op televisie te zien", zei de 31-jarige Spanjaard.

Hij vertelde daarbij: "Ik denk dat je meer respect moet tonen voor de concurrentie op de baan. Ze lieten ook niet zien dat Fernando Alonso Lewis Hamilton in de laatste ronde achtervolgde."

Wijziging bij F1

De Formule 1 reageerde door middel van een verklaring, waarin ze onderstreepten om het beste van de actie te laten zien. Bij de Grand Prix van de Verenigde Staten werd geen enkele vriendin of vrouw van een coureur in beeld gebracht. De enige bekendheid die passeerde was muzikant Shaboozey, die met de geblokte vlag zwaaide.

De verklaring van de Formule 1 luidde: "Onze focus ligt er altijd op om fans de best mogelijke beelden van de race te bieden. Er zijn geen compromissen als het gaat om het belangrijkste aspect: wat er op het circuit gebeurt. Ons team is geweldig in het tonen van complexe situaties met verschillende auto's in verschillende posities, en plaatst die in de context van de reacties op de tribunes, van belangrijke gasten en de omgeving van het evenement."

Grand Prix van Mexico

Dit weekeinde vindt de Grote Prijs van Mexico plaats. Red Bull Racing heeft upgrades meegenomen voor de auto van Max Verstappen, die de eerste vrije training zijn RB21 afstond aan rookie Arvid Lindblad. Het geeft aan hoe erg het team van Verstappen nog gelooft in de vijfde wereldtitel op rij.

Verstappen heeft dankzij drie overwinningen in de laatste vier races de achterstand op de twee coureurs van McLaren fors teruggebracht en gelooft weer in zijn kansen op een vijfde titel. Piastri leidt met 246 punten, 14 meer dan teamgenoot Lando Norris en 40 meer dan Verstappen. Er zijn nog vijf grands prix en twee sprintraces te gaan dit seizoen.