De Formule 1 kruipt richting het einde en tegen alle verwachtingen in doet Max Verstappen nog mee om de wereldtitel. Daarvoor heeft hij een goede kwalificatie nodig bij de Grand Prix van Mexico. Maar daarvoor is nog wel werk aan de winkel, zo blijkt uit de laatste vrije training. Die werd dominant gewonnen door Lando Norris.

De situatie zag er een dag geleden nog heel anders uit. Verstappen deed alleen de tweede vrije training en werd daar eerste. Dat terwijl McLaren de zaakjes niet op orde leek te hebben. Norris werd vierde en WK-leider Oscar Piastri slechts twaalfde. Maar de laatste vrije training voor de GP Mexico heeft weer een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de zinderende titelstrijd.

Klagende Verstappen

Norris stak namelijk met kop en schouders boven de rest van het veld uit. De Engelsman kwam tot 1.16,633. Daarmee bleef hij Lewis Hamilton, George Russell, Charles Leclerc en teamgenoot Piastri voor. Verstappen werd zesde net voor teamgenoot Yuki Tsunoda (+0,173) en heeft nog heel wat te overleggen met zijn team in aanloop naar de kwalificatie, die om 23.00 uur Nederlandse tijd begint.

Tegen het einde van de sessie kwam hij naar buiten en drukte hij het knopje van de boordradio in. De boodschap aan zijn race-engineer Gianpiero Lambiase: geen grip aan de voor- en achterkant. Red Bull zal dus het enige moeten verstellen om het naar Verstappens wens te krijgen. Het team heeft voor deze grand prix een verbeterde vloer en sidepods mee.

Longruns

Wel was er hoop voor de langere runs voor Verstappen. Daar klaagde hij vrijdag nogal over, maar op zaterdag verbeterde hij zich iets daarin. Alleen de kwalificatie zal ook goed moeten zijn, wil de Nederlander een rol van betekenis blijven spelen in de titelstrijd.

Dankzij enkele goede overwinningen en optredes op rij is Verstappen WK-leider Oscar Piastri genaderd tot 40 punten. De Australiër worstelt ook al het hele weekend, wat deuren opent voor zijn teamgenoot Norris. Hij staat veertien punten achter Piastri.