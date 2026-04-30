Max Verstappen is samen met het hele Formule 1-circus neergestreken in Miami om eindelijk weer te beginnen met racen. In de Verenigde Staten stonden ook een boel fans te wachten op de Nederlander. Maar drie van hen kregen de schrik van hun leven na een ludieke actie van de Nederlander.

Voor veel liefhebbers van de Formule 1 komt er na een gevoelsmatig erg lange maand pauze eindelijk weer een nieuwe race aan. In Florida strijden de coureurs om de winst op het circuit van Miami. Maar wie denkt dat de koningsklasse nog altijd niet heel erg leeft in de Verenigde Staten, heeft het goed mis. Dat bewezen een aantal dolblije fans in Miami, al was het wel even schrikken.

Ontmoeting met fans

In aanloop naar de race van komend weekend stonden er in Miami wat afspraken met fans op het programma. Daarvan deelt Verstappens renstal Red Bull een grappig filmpje. "Als je Max een berichtje kunt sturen voor de Grand Prix van Miami, wat zou dat dan zijn?", wordt er gevraagd aan een drietal trouwe fans, die gekleed zijn in Red Bull-kleding.

Maar dan gebeurt er iets onverwachts. "Of je vraagt het gewoon zelf aan mij?", aldus Verstappen die plots achter een hoek vandaan komt. Zijn fans weten niet wat ze overkomt, en eentje schrikt zelfs behoorlijk. "Hoe gaat het? Fijn om jullie te zien. Leuk om jullie te ontmoeten hier."

'Kan het niet geloven'

"Ik kan niet geloven dat je hier bent", aldus een totaal beduusde Verstappen-fan. "Nou, ik zat hier gewoon te luisteren, wachtend tot jullie iets negatiefs over me zouden zeggen", grapt de Nederlandse racecoureur vervolgens met zijn fans, die uiteraard louter positief zijn over hun held.

"Daniels (Ricciardo, red.) handtekening heb ik al, maar jou kon ik de hele tijd niet vinden. Dit betekent heel veel voor me", laat een verbouwereerde supporter optekenen. "Het was leuk om jullie te ontmoeten, tot de volgende keer", besluit Verstappen. Eerst zorgde hij dus nog voor wat schrikreacties bij zijn fans, maar vervolgens heeft hij hun dag helemaal goed gemaakt. Ook aan de andere kant van de oceaan kan Verstappen dus op veel support rekenen. Hopelijk helpt hem dat iets bij de hervatting van het Formule 1-seizoen.