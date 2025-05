Max Verstappen maakt eerste statement tijdens vrije training GP van Monaco

Max Verstappen heeft de eerste vrije training bij de Grand Prix van Monaco goed afgerond. De viervoudig wereldkampioen reed naar de tweede tijd en laat zien dat er dit weekend rekening met hem te houden is. Charles Leclerc was de snelste.

De Nederlandse coureur zal de jacht op de twee McLaren's moeten openen in Monaco. Hij zorgde in de laatste race voor een dominante zege op het circuit van Imola. Kan hij dit doorzetten op het statencircuit van Monaco? De Grand Prix is eigenlijk zelfs een thuisrace voor Verstappen, die daar sinds 2015 woont.

Het duurde lang voordat Verstappen een tijd van betekenis neerzette. Verstappen en teamgenoot Yuki Tsunoda bevonden zich zelfs enige tijd in de pitstraat. Op het lastige circuit van Monaco heb je immers liever wat meer ruimte om je heen.

'We beginnen momentum te krijgen': Red Bull ziet kansen voor Max Verstappen na zege in Imola Het contrast met twee weken eerder kon haast niet groter zijn. Na de teleurstelling in Miami stond Max Verstappen op Imola weer ouderwets op de hoogste trede. Maar het was vooral wat er onder de motorkap gebeurde, dat Red Bull nieuwe hoop geeft richting de rest van het seizoen.

Verstappen veranderende naar de soft band en zette direct een snelle ronde neer. Hij reed naar een tijd van 1:12.1 minuten. Dat was 0.163 seconden afstand van de nummer één Leclerc. Tsunoda kwam niet verder dan de veertiende tijd, op meer dan een seconde afstand. Lando Norris snelde naar de derde tijd.

De tweede vrije training wordt gereden tussen 17.00 en 18.00 uur.

Code rood

De start van de eerste vrije training ging niet vlekkeloos. Al snel werd er gezwaaid met de rode vlag. De voorvleugel van Leclerc was gebroken nadat hij tegen Lance Stroll was aangereden. De troep van de Ferrari-coureur moest opgeruimd worden.

Max Verstappen maakt tijdens opvallend moment weer gebruik van schuilnaam Franz Hermann Max Verstappen heeft heel wat los gemaakt met zijn schuilnaam Franz Hermann, die hij gebruikte om in alle rust te kunnen racen in een GT3-wagen. De Nederlander heeft er echter nog geen definitief afscheid van genomen.

Grand Prix van Monaco

De Grand Prix van Monaco wordt in het weekend van 23 mei tot en met 25 mei gehouden op het welbekende stratencircuit van de stadsstaat. De race in Monte Carlo staat hoog aangeschreven bij iedereen in de Formule 1. De race begint zondag om 15.00 uur, terwijl de kwalificatie zaterdag om 16.00 uur gereden wordt.

Verstappen won de race in Monaco twee keer: in 2021 en 2023. Vorig jaar werd de Nederlander slechts zesde.