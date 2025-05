'We beginnen momentum te krijgen': Red Bull ziet kansen voor Max Verstappen na zege in Imola

Het contrast met twee weken eerder kon haast niet groter zijn. Na de teleurstelling in Miami stond Max Verstappen op Imola weer ouderwets op de hoogste trede. Maar het was vooral wat er onder de motorkap gebeurde, dat Red Bull nieuwe hoop geeft richting de rest van het seizoen.

In Italië reed Verstappen een foutloze race en hield McLaren overtuigend achter zich, iets wat na de pijnlijke vierde plaats in Miami allerminst vanzelfsprekend was. "We hebben de prestaties van de auto verbeterd en hem beter in z’n window gekregen", zei Red Bull-teambaas Christian Horner tijdens het persmoment donderdag. "We beginnen momentum te krijgen, en dat is belangrijk in deze fase van het seizoen."

Vertrouwen groeit bij Max Verstappen en Red Bull

Volgens Horner zat het verschil niet alleen in snelheid, maar vooral in hoe het team de bandentemperatuur en slijtage onder controle wist te krijgen. "Misschien voor het eerst sinds Brazilië vorig jaar hadden we de racesnelheid om echt weg te rijden van McLaren. Dat, gecombineerd met een betere grip en minder glijden, geeft vertrouwen", blikt de teambaas terug op de race in Imola. De recente upgrades lijken hun werk te doen, zeker over langere stints.

Ook Verstappen zelf sprak van een geslaagde stap voorwaarts. "Ik voel me veel comfortabeler in de auto en dit is een goede basis om op verder te bouwen", zei hij in aanloop naar het Grand Prix-weekend in Monaco. De viervoudig wereldkampioen won daar al in 2021 en 2023, maar weet dat het in het prinsdom elk jaar opnieuw begint. "Dit is nooit ons makkelijkste circuit geweest, maar we hebben vooruitgang geboekt. Goede kwalificatie is hier cruciaal."

Thuisrace zonder dochter Lily

Monaco staat bekend als het meest technische én het minst vergevingsgezinde circuit op de kalender. Het weer lijkt voorlopig mee te vallen, met mogelijk wat onweer op vrijdag, maar verder een zonnig weekend. En dat betekent: droge kwalificatie, smalle straten en geen ruimte voor fouten.

De GP van Monaco is letterlijk een thuisrace voor Verstappen, maar zijn pasgeboren dochter Lily zal hem dit weekend niet live aanmoedigen. Ondanks de unieke kans om haar vader in actie te zien op slechts een paar kilometer van huis, kiest Verstappen ervoor haar thuis te laten. "Nee, het is beter als ze thuis blijft, dat is meer ontspannen voor haar", aldus de viervoudig wereldkampioen.