Max Verstappen maakt uitstapje naar andere sport, maar opvallend genoeg ontbreekt grote concurrent

Max Verstappen sprak na afloop van de Grand Prix van Japan met Lando Norris af om samen te gaan padellen. Nu deelt de Nederlandse Formule 1-coureur een foto op een padelveld op Instagram, maar zijn Britse concurrent ontbreekt.

Verstappen slaat een balletje met Yuki Tsunoda en nog twee andere mannen. 'Bahrein-sessies', zet de viervoudig wereldkampioen erbij. De Grand Prix van Bahrein staat komend weekend op het programma. Maar de grote vraag bij de volgers is: 'Waar is Lando?'

Verstappen zei in Japan nog dat hij al met Norris aan het discussiëren is over hun padelplannen. Ze dachten eraan om op maandagochtend of -middag te gaan (vermoedelijk nog in Japan), maar dat bleek niet mogelijk. De Nederlander moest ook nog antwoord geven op wie van de twee coureurs er beter was in de sport: "We zijn even slecht."

Vrienden en concurrenten

Norris staat na drie raceweekenden één punt voor op Verstappen in het wereldkampioenschap. Vorig seizoen streden de twee kemphanen ook om de wereldtitel, wat regelmatig voor vurige uitspraken over en weer zorgde. Desondanks zijn de twee nog altijd vrienden.

Verstappen won afgelopen weekend in Japan zijn eerste race van het seizoen en pakte zodoende voor het tiende jaar op rij een zege in de Formule 1. Toch was er op het circuit van Suzuka minstens net zoveel aandacht voor Tsunoda, zijn nieuwste teamgenoot. De piepkleine coureur (1,59 meter) debuteerde in de Red Bull en dat ook nog eens in zijn thuisland.

Vervanger Liam Lawson

Tsunoda verving Liam Lawson, die enorm tegenviel in de eerste twee races. De Nieuw-Zeelander wist in twee grands prix (en een sprintrace) geen enkel punt te pakken en kwam in de kwalificaties nooit verder dan Q1. Zijn vervanger deed het in zijn eerste race namens Red Bull niet veel beter. Hij kwalificeerde zich als vijftiende in Japan en werd uiteindelijk twaalfde.

Hopelijk voor hem gaat het in Bahrein beter. Verstappen zal ook uitkijken naar de race in Sakhir, want de afgelopen twee jaar won hij de race.