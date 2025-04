Hoe laat is de GP van Bahrein? Max Verstappen eindelijk op 'gunstige' tijd in actie

Max Verstappen maakt zich op voor de Grand Prix van Bahrein, waar hij in 2023 en 2024 de snelste was. De Formule 1-coureurs keren terug op het circuit in Sakhir, nadat daar in februari de testdagen al op het programma stonden. Lees hier hoe laat de race op zondag begint.

Het is de eerste race van het seizoen die voor Nederlanders in de middag te zien is. Normaal gesproken zijn de races in Azië erg vroeg, maar in Bahrein is het slechts twee uur later. Daarnaast wordt er vanwege de hitte ook richting de avond geracet in het land in de Midden-Oosten, waardoor de race voor 'ons' op de gunstige tijd van 17.00 uur begint.

Drie op een rij voor Verstappen?

Verstappen weet hoe het is om te winnen in Sakhir, dat deed hij immers in 2023 en 2024. Toen was de GP van Bahrein echter de openingsrace van het seizoen, nu is het alweer de vierde van het nieuwe jaar. Dit omdat de Formule 1 voor een milieuvriendelijker schema heeft gekozen. Na trips in Australië en Azië gaan de coureurs nu naar het Midden-Oosten. Volgende week is bijvoorbeeld ook meteen de GP van Saoedi-Arabië er achteraan.

Drie andere coureurs op de grid weten hoe het is om te winnen op het Bahrain International Circuit. Dat zijn Lewis Hamilton, Fernando Alonso en Charles Leclerc. Hamilton is met vijf zeges zelfs recordhouder. De vraag is of er een zesde overwinning bij komt, want het loopt nog niet zoals gehoopt in zijn nieuwe Ferrari.

Tijden GP Bahrein F1

Zondag 13 april

Race: 17.00 uur - 19.00 uur

Matige auto in Bahrein

Voor Verstappen is het tot nu toe een vreemd seizoen. Op voorhand was duidelijk dat Red Bull de vierde wagen van de grid had. Dat kostte zijn teamgenoot Liam Lawson al vroeg de kop, hij werd ingeruild voor Yuki Tsunoda. Verstappen zelf wist de schade aardig te beperken in de eerste twee races van het seizoen. De derde won hij zelfs, tegen alle verwachtingen in.

Dat deed hij eigenlijk op zaterdag al, door een superieur kwalificatierondje af te leggen. Een dag later tijdens de race hield hij de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri vakkundig achter hem. Zo won Verstappen en ging hij ongetwijfeld met een goed gevoel naar de GP van Bahrein. In de woestijn bleek echter dat zijn auto nog verre van goed is. De kwalificaties én vrije trainingen liepen uit op een deceptie.