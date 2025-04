Max Verstappen verwacht extra zware race in Bahrein: 'Dat maakt het een beetje anders'

Max Verstappen kan niet lang nagenieten van zijn eerste race-overwinning van dit seizoen. De Nederlandse Formule 1-coureur moet zich deze week alweer melden in Bahrein, waar komend weekend de vierde race van het seizoen plaatsvindt. De viervoudig wereldkampioen verwacht een extra zware race.

Verstappen werkt na zijn zege in de Grote Prijs van Japan met een goed gevoel toe naar komend weekend, wanneer de Grote Prijs van Bahrein op het circuit in Sakhir op het programma staat. "Winnen in Japan was een geweldig moment voor het team en een perfect afscheid voor Honda, met wie we in de loop der jaren zo'n geweldige relatie en veel succes hebben gehad. Het was een goede boost voor het team en nu kunnen we hopelijk met wat meer vertrouwen deze week ingaan", zegt de coureur van Red Bull Racing.

'Zware race'

Verstappen won de Grote Prijs van Japan vier keer op rij. Aan Bahrein bewaart de Limburger ook goede herinneringen; hij won de race de laatste twee jaar. "Bahrein is een plek waar we het goed hebben gedaan. Het circuit is erg technisch en we rijden onder nachtelijke raceomstandigheden, wat het een beetje anders maakt. Het gaat warm worden, wat het een zware race voor ons kan maken."

'We missen wat tempo'

De viervoudig wereldkampioen ziet na zijn zege in Suzuka nog genoeg dingen die beter kunnen. "Er zijn nog steeds dingen die verbeterd kunnen worden aan de auto. We werken nog aan ons bandenbeheer en missen wat tempo, dus we zullen gewoon hard moeten werken en de auto constant tot het uiterste moeten drijven. Hopelijk kunnen we de prestaties van de auto zo goed mogelijk maximaliseren."

Zwangere Kelly Piquet

Ondertussen wacht Verstappens vriendin Kelly Piquet op wat komen gaat. Zij is hoogzwanger en staat op het punt van bevallen. Het is zeer aannemelijk dat de Nederlander de geboorte van zijn eerste kind mist. Hij zit deze week in Bahrein en moet daarna alweer snel door naar Saoedi-Arabië, waar de laatste van drie races op rij plaatsvindt.