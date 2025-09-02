Voorafgaand aan de Nederlandse Grand Prix hintte Max Verstappen dat hij het wel ziet zitten als er een bocht op het Circuit van Zandvoort naar hem wordt vernoemd. Op de vraag aan welke bocht de viervoudig wereldkampioen zijn naam graag wil hangen, antwoordde hij resoluut. "Dat is een bocht waar je geen angst mag hebben, waar je niet moet inhouden."

De bocht waar Verstappen op doelt is bocht zeven: Het Scheivlak. Deze bocht staat berucht omdat de coureurs er met volle snelheid blind in moeten sturen. Een kleine fout kan ertoe leiden dat je in de bandenstapel belandt.

Bocht met eigen fanclub

De snelle bocht is zelfs zo populair dat het een eigen fanclub heeft. In een interview met Motorsport.com knipoogt oud-coureur en sportief directeur van de Nederlandse Grand Prix Jan Lammers dat Verstappen eerst toestemming van hen moet krijgen. "Ik denk dat de leden van die fanclub zulke die-hard supporters zijn van Max, dat als hij die bocht wil hebben, ze hem dat ook wel gunnen. Ik denk dus dat iedereen daar wel oké mee is. Alleen ben ik niet degene die hierover gaat, dus we gaan het zien."

Circuitdirecteur ziet het ook wel zitten

Naast Jan Lammers ziet Robert van Overdijk, directeur van het Circuit Zandvoort, een bocht vernoemd naar Verstappen ook wel zitten. "Er bestaat geen twijfel over mogelijk dat hij het verdient. Dat is een feit. Hoe, wat en op welke mainer we het gaan doen, daar gaan we over nadenken'', vertelt Van Overdijk bij Viaplay. Ook hij vindt dat Het Scheivlak de beste bocht is om de racecarriére van Verstappen te eren. "Het Scheivlak is voor coureurs met lef, en dat kunnen we hem niet ontzeggen."

Legendarische coureurs die Verstappen achterna wil gaan

Verstappen zou niet de eerste coureur zijn waar een gedeelte van een circuit naar wordt vernoemd. Zo doopte het Engelse circuit van Silverstone in 2020 het rechte stuk bij de start/finish om in Hamilton Straight. Uiteraard ter ere van van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. Ook andere legendarische Formule 1-kampioenen genieten van eigen bochten op circuits. Zo rijden de coureurs in Brazillïe door de Senna Esses en heeft het Circuit van Monza, waar komend weekend op gereden wordt, een chicane vernoemd naar Alberto Ascari.