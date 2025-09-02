Max Verstappen doet er goed aan om voorlopig bij Red Bull Racing te blijven. Dat is de mening van David Coulthard, die ook denkt te weten wanneer de Nederlandse topcoureur wél zal vertrekken bij het Formule 1-team.

Coulthard, die in het verleden drie seizoenen voor Red Bull reed (twee podiums), gelooft in de integriteit en loyaliteit van Verstappen. "Tegelijkertijd is hij een racer", zegt hij tegen Motorsport.com in Zandvoort. "Hij is hier niet om alleen maar rondjes te rijden."

Verstappen is vier keer wereldkampioen geworden met Red Bull. De 54-jarige Coulthard ziet dat bij het team 'nog steeds dezelfde mensen zitten die hem een winnende auto hebben gegeven'. Dat is een opvallende uitspraak, aangezien de magische autobouwer Adrian Newey naar Aston Martin is.

'Dan zal hij ergens anders naartoe gaan'

Coulthard denkt dat Verstappen in 2026 de knoop zal doorhakken over zijn toekomst. De oud-coureur vreest vooral de Red Bull Powertrains-motor, de eerste eigen motor van de renstal. Als die niet goed is, zal dat een vertrek van de Nederlandse rijder stimuleren. "Dan zal hij ergens anders naartoe gaan."

"En daar heeft hij het volste recht toe, hè. Ik weet ook zeker dat niemand binnen het team hem dat kwalijk zou nemen. Max is iemand die ze recht in de ogen zou kijken en zijn beslissing zou toelichten. Want zo'n jongen is hij."

Mercedes of Ferrari

Ook Toto Wolff sprak over de toekomst van Verstappen. De teambaas van Mercedes acht de kans vijftig procent dat de Limburger in de toekomst voor zijn team gaat rijden. Coulthard vindt dat ook reëel, maar sluit een andere overstap ook niet uit. Daarbij wil hij benadrukken dat Verstappen niet iemand is die voor het geld kiest, maar voor de winnende auto. "Je zou dan ook kunnen zeggen dat er vijftig procent kans is dat Max naar Ferrari gaat! Uiteindelijk gaat Max daarheen waar de beste kans ligt om een winnende auto te hebben."

Grand Prix van Italië

Verstappen werd afgelopen weekend tweede in Nederland en maakt zich nu op voor de Grand Prix van Italië. Hij was in 2022 en 2023 de snelste op Monza. Dit jaar lijkt McLaren de grote favoriet.