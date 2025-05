Max Verstappen moet Oscar Piastri nípt voorlaten in chaotische kwalificatie voor GP Emilia-Romagna

De twee beste coureurs van het moment starten zondag vanaf de eerste startrij bij de Grand Prix van Emilia-Romagna. Max Verstappen staat naast Oscar Piastri op de voorste startij, alleen pole is voor de Australiër na een krankzinnige kwalificatie.

De kwalificatie lag al vrij snel stil, door een horrorcrash van Verstappens teamgenoot Yuki Tsunoda. Hij verloor de controle over zijn Red Bull en kwam hard met zijn kont in de bandenstapel terecht, waarna hij nog eens over de kop ging. Na een minutenlange onderbreking konden de negentien overgebleven coureurs verder. Voor Liam Lawson, Nico Hülkenberg, Esteban Ocon en Oliver Bearman viel ook het doek.

Halo redt leven van teamgenoot Max Verstappen; Yuki Tsunoda gaat over de kop bij kwalificatie Emilia-Romagna Yuki Tsunoda mag blij zijn dat hij nog leeft na zijn enorme crash in de kwalificatie voor de Grand Prix van Emilia-Romagna. De Japanse ploeggenoot van Max Verstappen ging een keer over de kop nadat hij in de bandenstapel belandde. Wat als er geen halo was geweest... "Dit is zó hard gegaan", constateerden ze bij Viaplay.

Laatstgenoemde beklaagde zich nog bij de FIA, omdat hij de tiende plek in Q3 neerzette. Dat gebeurde echter net nadat de rode vlag wapperde door een crash van Franco Colapinto. Bearmans tijd werd geschrapt, de Argentijn kon niet verder. Dus waren er maar veertien coureurs over voor Q2, aangezien Colapinto's tijd wel goed genoeg was om bij de beste vijftien te komen.

Jammerende Italianen

In het tweede deel van de kwalificatie was het afzien voor de fans gehuld in het rood van Ferrari op Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari. Hun helden Charles Leclerc en Lewis Hamilton wisten zich niet voor Q3 te kwalificeren, ze eindigden als tiende en elfde. "Sorry jongens, om de een of andere reden kan ik niet verbeteren", vertelde Hamilton via de boordradio. Het gezicht van Leclerc stond op onweer toen hij uit zijn Ferrari stapte.

Verstappen vs. McLaren

Dus moesten de fans het doen met de heerlijke rivaliteit tussen Verstappen en de McLarens tijdens de kwalificatie. De Nederlander was goed weg, met de snelste tijd in de eerste sector. Dat zorgde ervoor dat hij net genoeg tijd over had aan het einde van zijn eerste run om Piastri (+0,049) voor te blijven.

Maar in run 2 waren de rollen omgedraaid, mede door een minderende tweede sector van Verstappen. De Nederlander was 34 duizendsten langzamer dan Piastri. Die pakte zijn derde pole van het seizoen, waarmee hij op gelijke hoogte kwam met Verstappen. Daarachter staan George Russell en Lando Norris.