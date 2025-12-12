Max Verstappen is vrijdagavond niet aanwezig bij het traditionele FIA-gala, de afsluiting van het Formule 1-seizoen. De Nederlander had graag naar Oezbekistan willen afreizen, maar heeft zich helaas ziek moeten afmelden.

Het FIA-gala vindt vrijdagavond plaats en daar worden traditioneel een aantal prijzen uitgereikt. Zo wordt Lando Norris officieel beëdigd als nieuwe wereldkampioen in de Formule 1. Hij werd tijdens de GP van Abu Dhabi voor het eerst in zijn loopbaan wereldkampioen door derde te worden achter de uiteindelijke winnaar Verstappen. Als nummer twee en drie in het WK-klassement zouden Oscar Piastri en Verstappen ook aanwezig moeten zijn, maar bij laatstgenoemde is dat dus niet het geval.

Verstappen heeft geen ernstige ziekte onder de leden, de Nederlander heeft last van een griepje en kan daarom niet afreizen naar Oezbekistan. Daar wordt dit jaar het internationale FIA-gala gehouden. In de stad Taskjent worden alle coureurs ontvangen om daar de prijswinnaars een applaus te geven. De vorige edities waren in Azerbeidzjan, Frankrijk, Italië en Rwanda. Voor McLaren is het dubbel feest, want dat team won naast het wereldkampioenschap met Norris ook nog eens de coureurstitel.

Prijs voor Verstappen

Ondanks zijn afwezigheid en het mislopen van het wereldkampioenschap kan Verstappen nog wel in de prijzen vallen. De Nederlander is genomineerd om de prijs 'Action of the Year' award te winnen. Zijn inhaalactie op Oscar Piastri tijdens de GP van Emilia Romagna is een van de kanshebbers voor die prestigieuze prijs. De andere twee kanshebbers zijn Lando Norris met zijn inhaalactie op Piastri in Oostenrijk en Oliver Bearman met zijn inhaalactie op Verstappen tijdens de GP van Mexico Stad.

Veranderingen bij Red Bull

Voor het volgende seizoen krijgt Verstappen te maken met een aantal veranderingen binnen Red Bull Racing. Zo is zijn teamgenoot anders. Yuki Tsunoda is zijn stoeltje bij Red Bull kwijt en hij wordt vervangen door Isack Hadjar, de coureur die het uitstekend deed in zijn seizoen bij Racing Bulls. Ook topadviseur Helmut Marko vertrekt bij Red Bull. De Oostenrijker die door Verstappen al meermaals 'zijn tweede vader' werd genoemd stopt na meer dan twintig jaar dienst bij de raceploeg.