Lando Norris weet hoe die een feestje moet bouwen. De 26-jarige Engelsman werd afgelopen zondag in Abu Dhabi wereldkampioen en het bleef nog lang gezellig. Dat bewees de rekening aan het einde van de nacht - of beter gezegd: begin ochtend - wel.

Norris had aan een derde plek voldoende om wereldkampioen te worden in de slotrace van de Formule 1. En zo geschiedde. Bij afsluitende grand prix kwam zijn wereldtitel amper in gevaar, ondanks dat Max Verstappen er met de zege vandoor ging. De Nederlander eindigde op twee punten van Norris, bij wie alle remmen los gingen na afloop.

Flinke rekening

Toch duurde het nog wel even voordat Norris zich meldde in het feestgedruis. Om 01.00 uur was hij volgens een bron dicht bij hem pas klaar met alle plichtplegingen. Daar voegde hij zich bij zijn vriendin Magui Corceiro, die hij na afloop van de race al een intieme zoen gaf, en andere familieleden en vrienden. Op beelden was te zien hoe Norris We Are The Champions zong van Queen.

45 minuten na Norris' aankomst in Pearls & Caviar in het Shangri-La Hotel gingen de lampen echter alweer aan. Maar het feestgezelschap zette de festiviteiten elders voort. En hoe. "Hij was aan het zingen en zijn familie en vrienden gingen er vol voor", aldus de getuige tegenover The Sun. "Sommigen waren pas om 6 uur 's ochtends klaar, onder wie zijn vader en moeder."

"Lando was de hele nacht in de zevende hemel. Zelfs het rommelige einde van zijn eerste feestje kon zijn humeur niet temperen", zag de gast. "Het is een avond die niemand ooit zal vergeten. Vooral niet degene die uiteindelijk de rekening betaalde, tegen het einde van het feestje was het ongeveer 100.000 pond (omgerekend bijna 115.000 euro, red.)", meldde de feestvierder.

Norris nieuwe nummer 1

Lando Norris nam niet alleen de wereldtitel over van Max Verstappen, maar ook zijn startnummer 1. "Ik moest het vandaag beslissen", zei Norris maandag in Abu Dhabi. "Ergens wilde ik nummer 4 houden, omdat ik er blij mee ben en het goed past bij mijn logo. Maar ik ga voor nummer 1, omdat ik moet. Het kan mijn enige mogelijkheid zijn dat ik zoiets kan doen, en niet zo veel mensen in de wereld kunnen dat."

Norris zei dat hij het ook doet voor zijn monteurs en engineers. "Het is ook zo dat zij mogen werken met nummer 1 op de wagen. En ik denk dat dat voor hen veel meer betekent dan voor mij en dat is voor mij dan weer belangrijk."