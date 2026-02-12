De Formule 1 kent bij aanvang van het nieuwe seizoen een hele rits aan nieuwe regels. Max Verstappen is daar zelf echter totaal niet over te spreken. Dat zei de viervoudig wereldkampioen tegen de pers in Bahrein, waar het hele circus momenteel aan het testen is.

Verstappen heeft tegenover verschillende Nederlandse media de nieuwe reglementen "niet Formule 1-waardig" genoemd. Verstappen twijfelde zelfs aan zijn toekomst in de koningsklasse van de autosport. "Het is gewoon niet leuk om mee te rijden", zei Verstappen tegen onder meer het Algemeen Dagblad.

Nieuwe motor

De Formule 1 is dit jaar overgestapt op een nieuwe motor die voor de helft elektrisch en voor de andere helft met een verbrandingsmotor wordt aangedreven. Ook de aerodynamica is veranderd; de auto's zijn lichter, smaller en wendbaarder. Dat heeft gevolgen voor de manier van rijden. Wel zou de sport daardoor nog spannender moeten worden en bovendien veiliger én duurzamer voor het klimaat.

Verstappen kwam donderdag zelf niet in actie, maar stond wel de pers te woord. Hij legde woensdag 139 ronden af en werkt vrijdag weer een test af. "Als coureurs zijn wij nu alleen bezig met sparen en managen van de wagens. Het slaat nergens op. In bepaalde bochten moet je nu extreem langzaam gaan om energie terug te winnen", zei Verstappen in een persgesprek georganiseerd door Red Bull. "Dat hoort niet thuis in de Formule 1", zo besluit een geïrriteerde Verstappen.

Testdagen

Het hele Formule 1-circus komt deze week voor het eerst samen voor de allereerste testdagen in het preseizoen. Daar gaat het tot nog toe vrij goed met Nederlands beste autocoureur ooit. Tijdens de eerste testdag op woensdag reed de Nederlander in de eerste run nog naar de snelse tijd. Wel moest hij de snelste dagtijd afstaan aan regerend wereldkampioen Lando Norris. Voor Verstappens teamgenoot Isack Hadjar liepen de testdagen tot nog toe uit op een deceptie.