Isack Hadjar heeft donderdag maar een rondje kunnen rijden tijdens de ochtendsessie van een van de F1-testdagen. De Fransman, die sinds dit seizoen teamgenoot van Max Verstappen is, hoorde dat de Red Bull problemen had, waardoor het voor hem bij één rondje bleef.

Woensdag was het nog de beurt aan Max Verstappen, die zowel de ochtend- als de middagsessie reed op de eerste testdag in Bahrein. Donderdag mocht Hadjar het laten zien in de cockpit van de Red Bull, maar dit bleek van korte duur.

De Red Bull van Hadjar kampte met een hydraulisch lek, waardoor de Fransman zijn rondje al snel moest afkappen. Later deze donderdag kon hij, mits het probleem verholpen is, meer rondjes gaan rijden in zijn nieuwe bolide. Lando Norris reed donderdagochtend de meeste rondjes, terwijl Charles Leclerc de snelste tijd noteerde.

Tijdens de testdagen in Bahrein mag elke sessie maar één van de twee coureurs in actie komen. Woensdag was de hele dag voor Verstappen en donderdag dus voor Hadjar. Vrijdag komen beide Red Bull-mannen in actie. Ook volgende week zijn er nog drie testdagen in Bahrein, voordat het seizoen op 8 maart begint in het Australische Melbourne.

Opvallende afwezige

Een opvallende afwezige bij Red Bull deze dagen in Bahrein is teambaas Laurent Mekies. De 48-jarige Fransman is niet afgereisd naar het Midden-Oosten vanwege een 'kleine, routinematige medische ingreep', zo heeft het team bevestigd. Volgens Red Bull is er geen sprake van zorgen en blijft Mekies op afstand nauw betrokken bij de testdagen.

Nieuw seizoen, nieuwe auto's

De spanning voorafgaand aan een nieuw F1-seizoen is normaal al groot, maar ditmaal is het nog specialer. Vanaf dit jaar worden er nieuwe reglementen ingevoerd waar alle teams zich aan moeten houden. Dit moet ervoor zorgen dat de sport spannender wordt.

Hoewel er nog niet geracet is, leveren deze reglementen nu al controverse op. Zo worden Red Bull en Mercedes beschuldigd van 'illegale' motoren. Daar wil Mercedes-teambaas Toto Wolff niks van weten. "Ik begrijp gewoon niet dat sommige teams zich meer op andere richten en blijven discussiëren over een zaak die heel duidelijk en transparant is", zei hij. "Het is heel duidelijk wat de reglementen zeggen. Het is heel duidelijk wat de standaardprocedures zijn voor motoren."